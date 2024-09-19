وهران: حجز 27 قنطار من اللحوم الحمراء المجمدة غير صالحة للاستهلاك

وهران - تم حجز 27 قنطار من اللحوم الحمراء المجمدة غير صالحة للاستهلاك خلال ال 48 ساعة الأخيرة عبر غرف التبريد بولاية وهران، حسبما علم لدى مصالح المديرية الولائية للتجارة.

وقد تمكنت اللجان المختلطة التي تضم مصالح التجارة ومفتشية البيطرة للولاية خلال تدخلاتها عبر مختلف غرف التبريد المخصصة لتخزين مختلف اللحوم المجمدة من حجز 27 قنطار من اللحوم الحمراء المجمدة غير صالحة للاستهلاك والتي لم تحترم فيها سلسلة التبريد .

وقد بلغت قيمة هذه المحجوزات أزيد من 1 مليون و600 ألف دج،كما أشير إليه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء التجار المخالفين مع السحب النهائي وإتلاف اللحوم الفاسدة وكذا تحرير ملفات المتابعة القضائية ضدهم وفق نفس المصدر الذي أشار إلى أن العملية "وقائية" حتى لا تسوق هذه اللحوم ولا تضر بصحة المستهلك من جهة ولمحارية ظاهرة التسممات الغذائية قبل وصول المنتوج إلى المستهلك من جهة أخرى.