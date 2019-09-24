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الوادي: حريق بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل يودي بحياة ثمانية رضع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 أيلول/سبتمبر 2019 10:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
الوادي: حريق بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل يودي بحياة ثمانية رضع

الوادي - لقي ثمانية رضع حتفهم اثر حريق نشب بدار الولادة بحي 17 أكتوبر التابعة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الام والطفل بوسط مدينة الوادي, حسبما أفاد به شهود عيان لوأج.

وترجع أسباب الحريق الذي وقع في حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا, حسب ذات الشهود, إلى شرارة كهربائية ناتجة عن عدم صيانة الأجهزة الإلكترونية.

وفي اتصال لوأج رفضت مصالح الصحة سواء مدير دار الولادة أو مدير الصحة إعطاء أي معلومات بخصوص الحادث.

آخر تعديل على الثلاثاء, 24 أيلول/سبتمبر 2019 11:06
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الوادي: حريق بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل يودي بحياة ثمانية رضع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 أيلول/سبتمبر 2019 10:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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