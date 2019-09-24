منتدى كونكورديا الدولي: السراج يستهجن الفوضى الناتجة عن تخلي المجتمع الدولي عن ليبيا -

كل انشغالات الأساتذة الجامعيين ستدرس على مستوى الحكومة -

المحكمة العسكرية بالبليدة: تواصل محاكمة طرطاق و مدين والسعيد بوتفليقة وحنون -

حريق بمستشفى الوادي: وكيل الجمهورية يفتح تحقيقا -

الوادي: حريق بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل يودي بحياة ثمانية رضع -

حريق بدار الولادة بالوادي: وفاة ثمانية رضع و اختناق حوالي 70 شخصا -

عرض مخطط تطوير سوناطراك ومشروع قانون المحروقات في اجتماع مجلس وزاري مشترك -

بطولة الرابطة الأولى المحترفة: نصر حسين داي يفوز على وفاق سطيف (4-3) -

برناوي يؤكد على أهمية تثمين المنشآت الرياضية والمحافظة عليها -

قمة العمل المناخي: غوتيريس يؤكد أن حالة الطوارئ المناخية رهان يمكن للعالم كسبه -

ميناء مستغانم: ارتفاع في حجم الصادرات ب 65 في المائة خلال ثمانية أشهر -

التبليغ عن المساس بحقوق ما يقارب 1.800 طفل عبر الخط الاخضر منذ يناير الفارط -

البطولة العربية للأندية / مولودية الجزائر- ظفار العماني: المدرب زلفاني يتوقع مباراة معقدة -

تزويد كل المعابر الحدودية بأجهزة سكانير لتعزيز مهام المراقبة -

بروتوكول اتفاق جزائري - كندي في مجال المقاولاتية التكنولوجية بوهران -

تأكيد عزم السلطات العمومية على مواصلة التشاور لإيجاد آليات انتقال الاقتصاد غير الرسمي نحو الاقتصاد الرسمي -

تسمم 198 شخصا بوهران : إجراءات لغلق محلين للوجبات السريعة -

داء الكلب: تسجيل 10 وفيات سنة 2019 -

فروع مجمع ميناء الجزائر تستعيد أسهمها من مؤسسة تسيير الموانئ سير بور -