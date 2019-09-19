العملية الـ 25 لإعادة الإسكان بالعاصمة: ترحيل أزيد من 100عائلة من القصبة نحو سكنات جديدة ببابا علي

الجزائر - تواصلت يوم الخميس بالجزائر العاصمة العملية ال25 لإعادة الإسكان و القضاء على البنايات الهشة بترحيل ازيد من 100 عائلة من القصبة نحو سكنات لائقة بحي بابا علي.

و ودع قاطنة 19 عمارة هشة و آيلة للانهيار بالقصبة (المدينة العتيقة) للتوجه منذ الساعات الأولى للصباح نحو سكنات جديدة بموقع حي بابا علي (جنوب الجزائر العاصمة) ، في أجواء ميزتها الفرحة العارمة ل 112 عائلة ، منها 20 عائلة كانت سكناتها قد تضررت من سيول الأمطار الغزيرة التي تساقطت على العاصمة يوم 12 سبتمبر الجاري.

و حسبما أكده السيد عثمان عبد العزيز الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الواد في تصريح ل/واج فان هذه العملية تأتي في إطار البرنامج الخاص لترحيل ساكنة القصبة القاطنين بسكنات آيلة للانهيار ، مؤكدا انها ستتواصل قريبا بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر و بالاعتماد على جاهزية السكنات التي تسلمها دواوين الترقية و التسيير العقاري بالولاية.

وأضاف ان عمليات ترحيل أخرى "منتظرة في الأفق ستعنى ببلديات المقاطعة" و "لا تقتصر على القصبة فقط" ، مؤكدا ان قاطني "مراكز العبور" ببلدية بولوغين مدرجون ضمن هذه القائمة إلى جانب قاطني السكنات الهشة و الفوضوية بوادي قريش و وباب الوادي على ان تتم العملية تدريجيا.

و عاد السيد عثمان للتأكيد على إحصاء ما لا يقل عن 200 مسكن فوضوي بوادي قريش متواجدة على ضفاف الأودية ، و التي يتم النظر في ملفات أصحابها ، مشيرا الى وجود أيضا 200 ملف عائلة أخرى على مستوى غابة بولوغين ينتظر قاطنوها أيضا عملية الترحيل نحو سكنات لائقة.

يشار آن عملية الترحيل التي شهدتها القصبة اليوم شملت 4 مقاطعات رئيسية موزعة على المدينة العتيقة و مست عديد الشوارع و الازقة على غرار عبد القادرة قاوة و حي نفيسة و سيدي محمد شريف و بني قنيف و الإخوة راسيم و حسين بورحلة و إبراهيم فاتح و السعيد عمارة.