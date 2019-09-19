وزير الداخلية يوفد لجنة تحقيق حول حادثة وادي رهيو بغليزان  

الجزائر - أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية,صلاح الدين دحمون, بإيفاد لجنة تحقيق من المديرية العامة للأمن الوطني لتقصي "الحقائق حول ظروف وملابسات" الحادث الذي شهدته بلدية وادي رهيو بولاية غليزان, حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

وجاء في بيان الوزارة أنه "عقب الحادث المؤسف الذي شهدته بلدية وادي رهيو بولاية غليزان, يعرب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن أسفه الشديد للحادثة مقدما تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا". كما أمر الوزير ب"ايفاد لجنة تحقيق من المديرية العامة للأمن الوطني لتقصي الحقائق حول الظروف والملابسات الى جانب تحديد المسؤوليات طبقا للقانون والاجراءات التي ستتخذها العدالة" في هذه القضية.

من جهة اخرى دعا الوزير --حسب نفس المصدر -- الى "التعقل والتحلي بالحكمة في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح الامن والجهات القضائية " على مستوى هذه البلدية.

و عرفت مدينة وادي ارهيو ليلة الأربعاء إلى الخميس اندلاع أعمال شغب أمام مقر أمن الدائرة نجم عنها مقتل شابين و 14 جريحا و تخريب مرافق عمومية مجاورة لأمن الدائرة على غرار واجهة بنك الفلاحة و التنمية الريفية و الموزع الألي لمكتب بريد الجزائر.