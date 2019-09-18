ورقلة : تجارب في زراعة نبات البونيكام وفي إمكانية توسيعها لدى الفلاحين

ورقلة - تقوم حاليا مزرعة البرهنة و إنتاج البذور ببلدية حاسي بن عبد الله ( 20 كلم شمال ورقلة) باجراء تجارب في زراعة نبات البونيكام العلفي، و في البحث عن إمكانية توسيعها الى فلاحي المنطقة حسبما علم اليوم الاربعاء من مسؤولي المزرعة.

و تندرج هذه العملية التي تهدف إلى توسيع زراعة المحاصيل العلفية في المناطق الصحراوية, في إطار إتفاقية تعاون بين كل من المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية (بسكرة ) و إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في المنتجات الفلاحية، كما أوضحت لـ"وأج " مديرة المزرعة, وفاء موسي.

وجرى خلال الأسبوع الجاري غرس مساحة تقارب 500 متر مربع عن طريق السقي بالتقطير من هذه النبتة المعروفة بحاجتها القليلة للمياه، فضلا عن تحملها للجفاف و الملوحة العالية للمياه و التربة، كتجربة أولية لمعرفة مدى تأقلمها مع مناخ المنطقة و خصائصها الطبيعية، حسب توضيحات السيدة موسي.

ويعد البونيكام نباتا علفيا يحتوي على نسبة عالية من البروتين يفوق في بعض الأحيان نبات الفصة (البرسيم), وهو منتشر بكثرة لدى مربي المواشي في عدة دول حيث يستعمل كبديل أقل تكلفة و أكثر جودة للأعلاف وبتكاليف أقل في زراعته، إذ يساهم في زيادة الوزن و إدرار الحليب.

وأجريت تجربة غرس صنفين من هذه النبتة الجديدة المعروفة أيضا بسرعة نموها و غزارة مردودها, و هما صنفي "ماكسيموم" و "فيفاك" و ذلك قصد معرفة مدى تكيفهما مع الوسط الصحراوي، وفق المصدر ذاته.

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وقد حققت نتائج "جد مشجعة" خلال السنوات الأخيرة في زراعة نباتات جديدة على غرار الكينوا ( نبتة شبيهة بالحبوب تستعمل لأغراض الطهي)، و هذا يعد مؤشرا إيجابيا و فرصة لفلاحي المنطقة لاستخدامها كمحصول جديد يساهم في التنوع الغذائي و تعميم زراعتها سيما في الأراضي المتضررة من الملوحة و شح الموارد المائية خاصة في المناطق الجافة و شبه الجافة.

و تعمل مزرعة البرهنة و إنتاج البذور بحاسي بن عبد الله على مرافقة الفلاحين تقنيا و إيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم على غرار قساوة المناخ و ملوحة التربة و الجفاف, من خلال إدخال أنواع جديدة من المحاصيل الفلاحية الجديدة التي تفتح آفاقا "واعدة"، والتي لا تتطلب إمكانيات كبيرة.

كما تنظم حملات تحسيسية لفائدتهم من خلال أيام دراسية و إيضاحية للتعريف بالمحاصيل الفلاحية الجديدة و إبراز فوائدها الغذائية المتعددة من أجل استقطاب الفلاحين و تشجيعهم على زراعتها بالمنطقة، حسبما أشير إليه.