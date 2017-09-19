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إنقاذ 8 مهاجرين غير شرعيين بعرض البحر بوهران

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أيلول/سبتمبر 2019 19:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
إنقاذ 8 مهاجرين غير شرعيين بعرض البحر بوهران

الجزائر - تمكنت وحدة لحرس السواحل، تابعة للقوات البحرية الجزائرية، يوم الثلاثاء، بشمال رأس فالكون بوهران، من انقاذ وتقديم المساعدة ل8 من المهاجرين غير الشرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في اطار مهامها الانسانية وإثر تلقيها لنداء استغاثة تمكنت وحدة لحرس السواحل تابعة للقوات البحرية الجزائرية اليوم 17 سبتمبر 201 من انقاذ وتقديم المساعدة لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم على بعد خمسة (5) اميال بحرية شمال رأس فالكون بوهران (الناحية العسكرية الثانية)".

واضاف أن "العملية التي نفذتها زوارق بحث وانقاذ ، مكنت من إجلاء 8 أشخاص وانتشال ثلاث (3) جثث، تم التكفل بهم من طرف المصالح المختصة، فيما يتواصل البحث عن مفقودين آخرين".

وخلص البيان  الى أن هذا التدخل "يعكس الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في اطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر لا سيما الانسانية منها".

آخر تعديل على الثلاثاء, 17 أيلول/سبتمبر 2019 19:41
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إنقاذ 8 مهاجرين غير شرعيين بعرض البحر بوهران
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أيلول/سبتمبر 2019 19:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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