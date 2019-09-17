انهيار جزئي لعمارة قديمة بوهران: إنقاذ ضحيتين محصورتين وسط الركام

وهران - تمكنت فرق الحماية المدنية لوهران مساء الاثنين من إنقاذ امرأتين محصورتين وسط الركام نتيجة انهيار جزئي لإحدى العمارات القديمة بوسط مدينة وهران حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى ذات المصالح.

ويتعلق الأمر بامرأتين تبلغان من العمر 43 و80 سنة كانتا محصورتين بالطابق الثالث للعمارة القديمة بساحة "فاليرو" وسط المدينة التي تعرض سقفها للانهيار حيث تم انقاذ الضحيتين اللتين لم تتضررا جسديا من الحادث.

وقد جندت مصالح الحماية المدنية خلال تدخلها في هذه العملية وسائل بشرية ومادية معتبرة, على غرار 20 عونا من مختلف الرتب وشاحنة للنجدة وأخرى مزودة بمصعد ميكانيكي بالإضافة إلى سيارة إسعاف.

ومن جهة أخرى سجلت ذات الهيئة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء 9 حوادث مرور بمختلف الشبكات الطرقية لولاية وهران أدت إلى إصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.