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تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن ابتداء من ظهيرة اليوم الثلاثاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أيلول/سبتمبر 2019 13:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات
تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن ابتداء من ظهيرة اليوم الثلاثاء

الجزائر- أشارت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية الى تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد في بعض الأحيان مع هبوب رياح على عدة ولايات من الوطن ابتداء من ظهيرة اليوم الثلاثاء.

 و ستخص هذه الأمطار في بداية الأمر كل من ولايات تيارت و تيسمسيلت و عين الدفلى و المدية و البليدة و البويرة و بومرداس و تيزي وزو و شمال الأغواط و الجلفة حيث ستقدر كميات الامطار المتوقعة أو تتجاوز 30 ملما محليا و ذلك ابتداء من ال15 سا زوالا الى غاية الساعة ال23 ليلا من نهار اليوم الثلاثاء استنادا الى ذات المصدر.

و ستشمل هذه الأمطار بعد ذلك أيضا كل من ولايات تيبازة و الجزائر و المسيلة و سطيف و ميلة و قسنطينة و باتنة اذ ستبلغ كميات الامطار المتوقعة أو تتجاوز محليا 20 ملم ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة ال 20 مساء الى غاية يوم الأربعاء على الساعة ال3  صباحا حسب ذات النشرية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن ابتداء من ظهيرة اليوم الثلاثاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 أيلول/سبتمبر 2019 13:58     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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