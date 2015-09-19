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بسكرة: تسجيل 848 إصابة بالليشمانيا الجلدية منذ مطلع السنة

  أدرج يـوم : الأحد, 15 أيلول/سبتمبر 2019 15:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
بسكرة: تسجيل 848 إصابة بالليشمانيا الجلدية منذ مطلع السنة

بسكرة - سجلت المصالح الصحية بولاية بسكرة 848 إصابة بالليشمانيا الجلدية و ذلك منذ مطلع السنة الجارية 2019، حسب ما أفاد به يوم الأحد رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الولائية للصحة و السكان جمال ناجي.

وأوضح ذات المسؤول لـوأج على هامش انطلاق حملة مكافحة داء الليشمانيا أن هذا العدد من الحالات المسجلة يمثل "تراجعا حقيقيا" لعدد الاصابات التي كانت تسجلها مصالح الوقاية في السنوات الماضية مذكرا أن بلدية بسكرة وحدها كانت تسجل منذ أقل من 10 سنوات أكثر من 3 آلاف إصابة بهذا المرض ليتراجع العدد إلى 200 إصابة في سنة 2018 .

وأضاف المتحدث أن انحصار تعداد المصابين بهذا الداء الذي بلغ 1481 إصابة عبر الولاية سنة 2018 يعد ثمرة الجهود المبذولة من خلال الحملات الوقائية والمعالجة الميدانية ضد البؤر التي تنتشر بها الحشرة المسببة لهذا المرض مؤكدا أن مكافحة هذا الداء يتطلب تضافر جهود المصالح الصحية والبلديات حتى يتم القضاء عليه بشكل كلي في المدى القريب .

و تتسبب في داء الليشمانيا مثلما هو متعارف عليه في الأوساط الطبية لدغة حشرة تظهر أعراضها على الجلد بعد عدة أسابيع من اللسع وتكون بداية انتشار الحشرة في الفترة ما بن أبريل و سبتمبر من كل سنة حيث تنجم عنها تشوهات في جسم الإنسان على غرار الوجه واليدين.

و توقع نفس المصدر أن ينخفض عدد الإصابات بالليشمانيا هذه السنة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الأخيرة الذي تؤثر على مقاومة بقاء الحشرة .

وتجري حاليا عمليات مكافحة الحشرة المسببة لليشمانيا في إطار مرحلة ثانية استهلت اليوم الأحد وتدوم شهرا و ذلك استكمالا للمرحلة الأولى التي انتهت في أواخر شهر مايو والتي مست 52 بالمائة من المناطق المستهدفة وذلك بالمكافحة الكيميائية للحشرة الناقلة للمرض والحيوانات المخزنة للطفيليات وتمس البلديات ال 33 للولاية حسب نفس المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 15 أيلول/سبتمبر 2019 15:45
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بسكرة: تسجيل 848 إصابة بالليشمانيا الجلدية منذ مطلع السنة
  أدرج يـوم : الأحد, 15 أيلول/سبتمبر 2019 15:22     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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