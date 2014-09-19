بلدية القصبة تحصي 23 دويرة متضررة جراء الأمطار الأخيرة

الجزائر - أحصت المصالح التقنية لبلدية القصبة 23 منزلا قديما أصيب بأضرار مختلفة بعدما غمرتها المياه الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على الجزائر العاصمة ليلة الخميس المنصرم، حسبما أكده يوم السبت رئيس البلدية.

و أوضح عمر زطيلي رئيس بلدية القصبة لوأج أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت ليلة الخميس على الجزائر العاصمة، ألحقت "أضرارا متعددة" بهياكل بعض الدويرات العتيقة، حيث "أحصت المصالح التقنية 23 دويرة تضم 99 عائلة تعيش حالة خوف و قلق من انهيارات محتملة".

و أضاف أن الدويرات المتضررة و التي غمرتها مياه الأمطار تقع في شوارع متفرقة من القطاع المحفوظ القصبة (المقاطعة الإدارية باب الوادي) مثل شارع نفيسة و عرباجي و حوانت سيدي عبد الله و سيدي محمد شريف ناهيك عن شارع رابح رياح و أحمد علام ، مشيرا أن بعض تلك الدويرات "حديثة البناء نسبيا" أي تعود للفترة الاستعمارية وهي "ملك للخواص إلا أن أصحابها لم يلتزموا بصيانتها كما هو مطلوب دوريا".

و أكد زطيلي أن اللجنة الخاصة التي يترأسها شخصيا تعكف منذ الخميس الماضي على معاينة البنايات في القصبة السفلى و العليا، وهي تضم الأمين العام للبلدية و المدير التقني و ومدير الشؤون الاجتماعية من المنتظر "أن ترفع يوم غد الأحد تقريرا مفصلا على الوضعية إلى والي العاصمة".

وعن سبل التكفل الاستعجالي بالحالات المسجلة بعد الليلة الماطرة، قال زطيلي إن امكانيات البلدية "محدودة" أي انها لا تملك مراكز عبور و لا حصص سكنية لمثل هذه الظروف الطارئة، مشيرا في السياق ذاته أن مصالح ولاية الجزائر "برمجت عملية ترحيل نهاية الأسبوع الجاري" وذلك ضمن عملية 25 للترحيل و إعادة الإسكان.

يذكر أن بلدية القصبة تحصي لحد الآن حوالي 600 ملف ينتظر إعادة إسكان اصحابها، حسب تصريح سابق لذات المسؤول، و أن "مجموع السكنات الهشة التي تم احصاؤها منذ 2018 على مستوى القصبة بلغ 1350 سكنا".