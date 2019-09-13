تيسمسيلت: مياه الأمطار تغمر عديد المساكن والطرقات الوطنية والحضرية

تيسمسيلت - غمرت مياه الأمطار التي تساقطت مساء يوم الخميس عديد المساكن والطرقات الوطنية والحضرية بولاية تيسمسيلت حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر لوأج بأنه تم تسجيل تسرب لمياه الأمطار داخل عديد المساكن بعدد من أحياء وشوارع مدن تيسمسيلت وخميستي وثنية الحد وقرية "عين فراجة" ببلدية خميستي.

وأشارت نفس المصالح بأن الأمطار الرعدية الغزيرة التي تهاطلت على إقليم الولاية "لم تتسبب في تسجيل خسائر بشرية".

كما تسببت سوء الأحوال الجوية كذلك في غلق أشطر من الطرق الوطنية رقم 14 و19 و65 وكذا الطرقات الحضرية بعاصمة الولاية وخميستي وثنية الحد.

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كما أدى تساقط الأمطار الغزيرة الى نفوق أكثر من 40 رأس ماشية بمستثرة فلاحية بقرية "عين فراجة" ببلدية خميستي.

وتمكنت مصالح الحماية المدنية مرفوقة باعوان الوحدة الولائية للديوان الوطني للتطهير من تصريف مياه الأمطار داخل المساكن المتضررة فضلا على اعادة فتح الطرقات الوطنية والحضرية استنادا الى ذات المصدر.

كما تسببت التقلبات الجوية في وقوع حادث اصطدام ما بين سيارة اجرة وسيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط ما بين بلديتي ثنية الحد واليوسفية "دون تسجيل خسائر بشرية".