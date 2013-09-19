العاصمة: مستوى مياه السيول وصل حتى 40 سم بالعديد من البلديات

الجزائر - بلغ مستوى مياه السيول التي شهدتها العديد من بلديات الجزائر العاصمة مساء يوم الخميس ما يقارب ال40 سنتمترا, حسبما أكده مسؤول بالحماية المدنية في حصيلة أولية.

وأوضح المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر, الملازم الأول بن خلف الله خالد لـ/وأج أنه "تم تسجيل 17 نقطة فيضان في كل من بلديات شراقة, بئر مراد رايس, براقي, الحراش, باب الوادي, الدار البيضاء, بوزريعة و باب الزوار".

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وأضاف ذات المسؤول أن "مستوى المياه عبر النقاط المشار إليها يتراوح بين 5سم إلى 40 سم".

وأشار إلى أن النفق الأرضي الموجود على مستوى بلدية باب الزوار (شرق العاصمة) قد "غمرته المياه بشكل كلي".

وتأسف ذات المسؤول لهكذا وضع, معتبرا أن "السبب الرئيس لهذه السيول هو انسداد البالوعات", مشيرا إلى أن كل وحدات الحماية المدنية الموجودة على مستوى العاصمة تم تسخيرها.

وحسب ما لاحظه مراسلو وأج فإن المياه الجارفة قد غمرت مداخل الميترو وتسببت في توقف الخدمة, كما تسربت مياه الأمطار إلى المدرج العلوي للمحطة الجديدة بالمطار الدولي هواري بومدين.

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ومن جهتها أكدت مصالح ولاية الجزائر في بيان أن تم تسخير كل وسائل الولاية والمؤسسات العمومية الولائية للتدخل الميداني تحت اشراف الوالي المتواجد في الميدان بمعيته الولاة المنتدبين.

يشار إلى أن شدة هطول الأمطار قد بدأت تتلاشى ابتداء من الساعة التاسعة والنصف ليلا (21 سا 30د).

وحذرت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للارصاد الجوية من أمطار رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبوب رياح قوية مع مستوى يقظة "برتقالي", ابتداء من اليوم الخميس في كل من ولايات غليزان والشلف وعين الدفلى وتيبازة والجزائر العاصمة والبليدة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وتيارت وتسمسيلت والأغواط والجلفة وبرج بوعريريج.

وأضاف ذات المصدر أن كميات التساقط ستصل أو تتجاوز محليا 40 ملم خلال مدة صلاحية النشرة التي تمتد من الخميس مساء (18.00) إلى صباح الجمعة (09.00).