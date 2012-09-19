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توافد ازيد من 19 مليون شخص على شواطئ وهران خلال موسم الاصطياف لسنة 2019

  أدرج يـوم : الخميس, 12 أيلول/سبتمبر 2019 13:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
توافد ازيد من 19 مليون شخص على شواطئ وهران خلال موسم الاصطياف لسنة 2019

 وهران - شهدت شواطئ ولاية وهران ال 34 المفتوحة للسباحة توافد أزيد من 19 مليون شخص خلال موسم الاصطياف لسنة 2019، حسبما علم لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

و أوضح بيان صحفي لذات المديرية تسلمت واج نسخة منه أن أعوان جهاز حراسة الشواطئ قاموا خلال موسم الاصطياف الممتد من 1 يونيو الى 31 اغسطس بأزيد من 5 ألاف تدخل و تم انقاذ 831 1 شخصا من الغرق.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بتحويل 441 شخصا الى المراكز الصحية والمستشفيات وتقديم الاسعافات بعين المكان ل 715 2 مصطافا أخرا، وفق ذات المصدر.

و سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 14 شخصا منهم 10 مصطافين بمناطق ممنوعة للسباحة وحالتي وفاة خارج أوقات السباحة.

يذكر ان شواطئ ولاية وهران تمتد على شريط ساحلي يمتد من الشاطئ الكبير ببلدية مرسى الحجاج شرقا الى شاطئ مداغ ببلدية عين الكرمة غربا.

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توافد ازيد من 19 مليون شخص على شواطئ وهران خلال موسم الاصطياف لسنة 2019
  أدرج يـوم : الخميس, 12 أيلول/سبتمبر 2019 13:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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