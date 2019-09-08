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شبكات صرف مياه الأمطار: عملية تطهير في عدة بلديات العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 08 أيلول/سبتمبر 2019 18:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
شبكات صرف مياه الأمطار: عملية تطهير في عدة بلديات العاصمة

الجزائر - شاركت شركة المياه والتطهير بالجزائر العاصمة (سيال) في عملية تنظيف لشبكات صرف  مياه الأمطار والصرف الصحي التي نظمتها ولاية الجزائر في عدة بلديات من أجل التصدي للفيضانات، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات الشركة.

وخلال هذه العملية التي تندرج في إطار التحضيرات لفصل الشتاء 2019-2020 قامت مديرية الاستغلال والتطهير لذات الشركة بتجنيد فرقها الداخلية من أجل القيام بتشخيص معمق باستخدام كاميرات خاصة مكبرة والتي تم وضعها داخل الشبكات بهدف الترصد بواسطة الصورة (قبل وبعد) لنجاعة التطهير، يضيف نفس المصدر.

هذا وتم تسجيل تدخل شركة سيال على مستوى شبكة صرف مياه الأمطار بكل من نهج جيش التحرير الوطني (انطلاقا من تافوراه إلى غاية الحميز)، وأنبوب الصرف بحي طرابلس ووادي كنيس ببلدية حسين داي.

وأشارت ذات الشركة، من جهة أخرى، أنها شاركت يوم الاثنين المنصرم 2 سبتمبر 2019 في حملة تنظيف المحيط ببلدية "الشعيبة" بولاية تيبازة لضمان صيانة وإعادة تأهيل الفضاءات العمومية والمساحات الخضراء.

وفي هذا الإطار، جندت شركت سيال كل إمكانياتها البشرية والمادية التي سمحت بتطهير المواقع المستهدفة بالعاصمة وتيبازة من أجل تسهيل عمل الفرق المتدخلة التي تسعى إلى جمع النفايات المنزلية.

فيما جددت شركت سيال التزامها بالعمل من أجل تحسين نوعية خدماتها اتجاه زبائنها، وتحسين إطار معيشة المواطنين وحماية البيئة، وتضع تحت تصرفهم رقم مركز اتصالاتها 1594.

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شبكات صرف مياه الأمطار: عملية تطهير في عدة بلديات العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 08 أيلول/سبتمبر 2019 18:40     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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