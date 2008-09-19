الحماية الاجتماعية لغير الأجراء: تعويضات بقيمة 188 مليون دج لفائدة المؤمنين اجتماعيا بمستغانم

مستغانم - بلغت قيمة التعويضات العينية التي استفاد منها المؤمنون اجتماعيا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بمستغانم خلال السداسي الأول من هذه السنة 188 مليون دج، حسبما علم اليوم الأحد من مصالح هذه الهيئة.

وأوضح المدير الفرعي للتحصيل والمنازعات رشيد حطاب خلال "الأبواب المفتوحة" على الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء المنظمة بداية من اليوم الأحد أن "قيمة التعويضات العينية للمؤمنين اجتماعيا بلغت خلال السداسي الأول من هذه السنة 188 مليون دج من بينها 8 ملايين دج كمنحة عجز."

وعرفت هذه الفترة، يضيف المصدر، تسوية 63 ملفا خاصا بمنحة العجز و74 ملفا متعلقا بمنحة الوفاة وتصفية أزيد من 40 ملفا خاصا بالأداء العيني من بين قرابة 43 ألف ملف تم إيداعها منذ بداية السنة.

وذكر السيد حطاب أن "عدد المنخرطين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بلغ نهاية أغسطس الماضي 16 ألف منخرط من بين 35 ألف ناشط بولاية مستغانم أغلبهم من الفلاحين."

وبهدف رفع عدد المنخرطين لدى الصندوق وتحسين نسبة التحصيل أنشأت الوكالة الولائية مؤخرا مكاتب متنقلة ستقوم بخرجات ميدانية إلى الأحياء والبلديات والمناطق التجارية والصناعية والمستثمرات الفلاحية، يضيف المسؤول.

وتحصي ذات الهيئة، استنادا للسيد حطاب، أزيد من 6300 متقاعد بلغت قيمة المعاشات الخاصة بهم خلال النصف الأول من هذه السنة ما يفوق 500 مليون دج.

وبخصوص الاستفادة من بطاقة الشفاء (تعويض مصاريف الدواء)، قامت مصالح الصندوق بتوزيع 28 ألف بطاقة إلكترونية جديدة من بين 30 ألف بطاقة تم إنتاجها خلال نفس الفترة.

وتنظم الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بولاية مستغانم بين 8 و14 سبتمبر الجاري "أبواب مفتوحة" بهدف إعلام المنخرطين بالإجراء الاستثنائي الذي يسمح بتسديد الاشتراكات السنوية إلى غاية 30 سبتمبر الجاري.

كما سيتم خلال التظاهرة إعلام المواطنين بالامتيازات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ولاسيما التأمين على المرض والأمومة ومنح التقاعد والعجز والوفاة وبالإجراءات الجبرية لتحصيل الاشتراكات السنوية

للمتقاعسين.