نشاط رعدي مصحوب بأمطار غزيرة و تساقط حبات البرد بمناطق شرق الوطن

الجزائر- أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة أن نشاطا رعديا مصحوب بأمطار غزيرة و تساقط حبات البرد مع هبوب رياح قوية سيميز العديد من ولايات شرق الوطن ابتداء من مساء اليوم السبت.

و حسب ذات المصدر فان الولايات المعنية هي بجاية و جيجل وسكيكدة و عنابة و الطارف و سوق أهراس و قالمة و أم البواقي و قسنطينة و ميلة و سطيف و برج بو عريريج و باتنة و شمال تبسة و شمال خنشلة، مضيفا أنه من المتوقع أن تبلغ كمية الأمطار المتساقطة أو تفوق محليا 30 مم.

و تمتد مدة صلاحية النشرية من اليوم السبت على الساعة 21:00 إلى غاية يوم منتصف نهار الأحد 12:00.

و كانت نشرية خاصة أخرى للديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أفادت أن أمطارا رعدية غزيرة محليا تكون مصحوبة بحبات البرد ستمس ابتداء من اليوم السبت الى غاية الساعة الحادية عشر مساء (23:00) عديد ولايات الوطن.

و أضاف ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذه النشرية الخاصة هي بشار والنعامة والبيض وغرداية والأغواط والجلفة والمدية وتيسمسيلت وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس، موضحا أن صلاحية هذه النشرية ستمتد اليوم السبت الى غاية الساعة الحادية عشر مساء (23:00) في حين يتوقع أن تبلغ كمية الأمطار المتساقطة أو تفوق محليا 30 ملم.