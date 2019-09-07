  تيسمسيلت : انطلاق الطبعة الثانية للجامعة الصيفية القرآنية

وتتضمن هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من المؤسسة الثقافية المذكورة فتح ورشة للتعليم القرآني بالأحكام والتحصيل العلمي لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 14 سنة وذلك تحت اشرف معلمين لكتاب الله متطوعين.

كما يشمل برنامج هذه التظاهرة التي تدوم ثلاثة أسابيع ، تنظيم مسابقات حول أحسن مقرئ صغير وأحسن مقرئ شاب وأحسن أنشودة دينية فضلا على إلقاء محاضرات حول "فضل حفظ كتاب الله" و"أبرز مفسري القرآن الكريم" و"مدارس التعليم القرآني بتيسمسيلت" وفق المنظمين.

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وبرمجت بالمناسبة معارض حول الكتب الدينية وأعلام الجزائر أمثال أحمد بن يحيى الونشريس والشيخ عبد الحميد بن باديس والموروث الثقافي الإسلامي بالجزائر إلى جانب عرض لصور عن مدارس للتعليم القرآنية وزوايا بولاية تيسمسيلت.

وينتظر أن تختتم هذه التظاهرة بإقامة حفل لفائدة الأطفال المنخرطين بفرع المركز الثقافي الإسلامي والذي ستقدم خلاله عدة أنشطة فنية وثقافية منها أناشيد وابتهالات دينية وعرض مسرحي تثقيفي حول طاعة الوالدين إلى جانب عرض فيلم وثائقي قصير حول الأنشطة التي يوفرها ذات الفرع لمنخرطيه وزواره.