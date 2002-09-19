موسم الاصطياف بولاية الشلف : توافد 5ر4 مليون مصطاف على شواطئ الولاية

الشلف - سجلت مديرية السياحة والصناعات التقليدية بالشلف توافد خلال موسم الاصطياف الجاري زهاء 5ر4 مليون مصطاف على 26 شاطئا مسموحا للسباحة عبر الشريط الساحلي للولاية، حسبما علم اليوم الاثنين لدى ذات المصالح.

و أوضح رئيس مصلحة السياحة بالمديرية المحلية للقطاع، طارق سعيدي، لـ/وأج/، أن مصالحه قد "أحصت منذ الفاتح من شهر يونيو وإلى غاية 28 من شهر أغسطس الفارط توافد ما يربو عن الأربع ملايين ونصف مصطاف على طول الشريط الساحلي للولاية، الذي يتواجد به 26 شاطئا مسموحا للسباحة".

و أبرز ذات المسؤول أن هذه الحصيلة "قياسية" وتعرف ارتفاعا خلال كل سنة حيث تم تسجيل خلال نفس الفترة من السنة الفارطة توافد 4ر4 مليون مصطاف، فيما أرجع هذا الإقبال للزوار من مختلف ولايات الوطن إلى "تحسن الخدمات والإمكانيات التي سخّرت لإنجاح موسم الاصطياف".

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و فيما يخص النقائص التي تم رصدها خلال الموسم الجاري، لفت السيد سعيدي إلى الخرجات الميدانية التي قامت بها مصالحه إلى مختلف الشواطئ والتي أفضت إلى إحصاء عديد النقاط السوداء سيما ما يتعلق بالمواقف العشوائية.

و في هذا الصدد، كشف عن تخصيص أكثر من 14 مليار سنتيم لتهيئة خلال موسم الاصطياف المقبل مواقف السيارات في مسعى القضاء النهائي على هذه الظاهرة التي أصبحت تنغص يوميات المصطافين.

كما تم اقتراح وضع إشارات المنع من السباحة بالشواطئ الصخرية التي تستقطب هواة المغامرة وعديد زوار الولاية، خاصة في ظل حوادث الغرق التي سجّلت بها هذا الموسم والتي أدت إلى وفاة 4 أشخاص لحد الآن.

الجدير بالذكر أن ولاية الشلف تتوفر على شريط ساحلي يبلغ طوله 129 كم فيما شهدت طاقة الإيواء هذا الموسم ارتفاعا في عدد الأسرة الذي بلغ - بعد دخول فندقين من فئة 4 و3 نجوم حيز الخدمة - 1674 سرير في انتظار استلام هياكل فندقية أخرى سيما على الشريط الساحلي.