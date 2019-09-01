  قطاع التربية بجيجل: عديد الهياكل التربية الجديدة ستدخل حيز الخدمة بحلول الدخول المدرسي

جيجل- تعززت ولاية جيجل بعديد الهياكل التربوية التي ستدخل حيز الخدمة بحلول الموسم الدراسي 2019 / 2020 ، حسب ما أفاد به اليوم الأحد الأمين العام للمديرية المحلية للتربية، فريد ميروح.

وأوضح ذات المسؤول، لـ/وأج/، أن الأمر يتعلق بثانويتين ببلدية الميلية و سطارة ومتوسطة وستة مجمعات مدرسية في الطور الابتدائي فضلا عن 34 حجرة دراسية شملتها أشغال توسعة عبر بلديات الولاية.

ومن شأن هذه الهياكل التربوية أن تخفف الضغط عن بعض المؤسسات التربوية خاصة في الطور الابتدائي بعديد المناطق، كما أشار إليه ذات المصدر.

من جهة أخرى وفي مجال التضامن المدرسي، فقد خصصت مصالح الولاية 18،5 مليون د.ج ما يعادل قيمة 5500 حقيبة مدرسية، توزع على الأطوار التعليمية الثلاثة فضلا عن 3400 حقيبة مدرسية تم اقتناؤها من طرف مديرية النشاط الاجتماعي و التضامن و800 حقيبة أخرى في إطار مبادرة تضامنية من طرف مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف.

وفيما تعلق بالمنحة المدرسية، فقدرت الحصة المخصصة للولاية بـ49 ألف حصة باعتماد مالي قدره 147 مليون د.ج تتولى لجان الدوائر دراسة الملفات و إعداد قوائم المستفيدين في هذا الإطار حيث بلغ عدد الملفات المصادق عليها 24464 ملفا.