ترحيل غدا السبت العائلات القاطنة بحوش خميستي بهراوة نحو حي 636 مسكن ذراع القندول بالرويبة

الجزائر - ستشرع مصالح ولاية الجزائر يوم غد السبت 31 أغسطس الجاري في ترحيل وإعادة إسكان العائلات القاطنة بالسكنات الهشة بحوش خميستي ببلدية هراوة نحو سكنات جديدة على مستوى الحي السكني 636 مسكن ذراع القندول بالرويبة ، حسبما ما جاء يوم الجمعة في بيان للمقاطعة الإدارية الرويبة.

وأفاد البيان، الذي نشر على الموقع الالكتروني للمقاطعة الادارية، أنه في إطار تنفيذ برنامج عمليات الترحيل التي باشرتها مصالح الولاية برمجت غدا السبت 31 أغسطس عملية ترحيل للقاطنين بالسكنات الهشة على مستوى حوش خميستي ببلدية هراوة واستفادتهم من سكنات لائقة بالحي السكني 636 بدراع القندول برويبة ذلك في إطار المرحلة الأولى من العملية الخامسة والعشرون للترحيل وإعادة الإسكان.

من جهة أخرى أشار ذات المصدر أنه سيم تحسبا للدخول المدرسي الجاري بالمقاطعة الإدارية الرويبة استلام العديد من المنشآت التربوية من شأنها التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه بعض المؤسسات التربوية على غرار ثانوية بحي 5000 مسكن عدل (الكروش سابقا) و كذا متوسطتين ومجمعين مدرسيين بحي 5000 مسكن عدل (الكروشسابقا).

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وأضاف المصدر أنه سيتم كذلك في إطار تدعيم الهياكل المدرسية بمناسبة الدخول المدرسي 2019/2020 استلام مجمع مدرسي بحي السعيد غربي ومجمعين مدرسين بكل من حيي 568 مسكن و 1020 مسكن قريشي إلى جانب مدرسة اولاد العربي ببلدية هراوة و مجمع مدرسي بحي 500 مسكن (LPP) أحمد مدغري برويبة فضلا على مطعم مدرسي بابتدائية أومغار علال و مطعم مدرسي بابتدائية ابو ذر الغفاري.

للتذكير، في إطار استكمال برنامج عمليات الترحيل وإعادة الإسكان الخاص بالشطر الأول من المرحلة 25 ، أشرفت مصالح ولاية الجزائر صبيحة أمس الخميس على ترحيل زهاء 364 عائلة استفادت من سكنات اجتماعية ايجارية ضمنها 254 عائلة كانت قاطنة بالحي القصديري قايدي ببلدية برج الكيفان أين تمّت عملية إعادة إسكانها بحي 916 مسكن ببلدية برج البحري وكذا ترحيل 79 عائلة كانت تشغل 22 بناية مهددة بالانهيار على مستوى بلدية القصبة تمّ ترحيلها إلى حي 636 مسكن بدرقانة ببلدية الرويبة.

وفي إطار نفس العملية تم ترحيل 31 عائلة كانت تقطن بالمطعم المدرسي المحاذي لمدرسة الإدريسي ببلدية بوزريعة تم ترحيل منها 20 عائلة إلى حي 1200 مسكن سلاماني ببلدية الكاليتوس و11 عائلة أخرى استفادت من شقق جديدة بحي 858 مسكن بأولاد فايت.