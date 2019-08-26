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جيجل: حديقة الحيوانات لبرج بليدة تستقطب يوميا ما بين 15 ألف إلى 20 ألف زائر

  أدرج يـوم : الخميس, 29 آب/أغسطس 2019 13:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات
جيجل: حديقة الحيوانات لبرج بليدة تستقطب يوميا ما بين 15 ألف إلى 20 ألف زائر

جيجل - تستقطب حديقة الحيوانات لبرج بليدة الواقعة بمدينة العوانة (جيجل)، ما بين 15 ألف إلى 20 ألف زائر يوميا من المصطافين والسياح الباحثين عن الراحة والاستجمام، حسبما علم اليوم الخميس من مسيرتها، نعيمة بوحليسة.

وأوضحت السيدة بوحليسة أن "تزاوج الحديقة بالطبيعة العذراء وتوفرها على عدد مهم من الحيوانات النادرة بين أليفة ووحشية أعطاها خصوصية التميز عن باقي الحدائق وجعلها محطة جذب لمختلف الفئات العمرية"، مشيرة إلى أن توافد الزوار كثيرا ما يكون في الفترات المسائية.

واستنادا لذات المسؤولة فإن هذه الحديقة التي فتحت أبوابها العام 2006 كفرع لحديقة الوئام المدني ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، تم اسناد عملية تسييرها لولاية جيجل بدء من العام 2018 من خلال المؤسسة العمومية الولائية لتسيير المساحات الخضراء وفضاءات التسلية والإنارة العمومية.

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وتتربع هذه الحديقة التي أصبحت متنفس آخر للمصطافين على مساحة تقدر بـ24 هكتارا بين مساحة مستغلة وغابية وتوفر أماكن للراحة والترفيه للعائلات والأطفال فضلا عن كونها مكان جذب للشغوفين بحب الحيوانات لا سيما النادرة منها، كما تمت الإشارة إليه.

من جهتها، اعتبرت الطبيبة البيطرية، يسرى قميحة، التي أشارت بأن هذا الفضاء يضم 226 حيوانا –بأن هذه الحديقة توفر فرص اكتشاف أنواع نادرة من الحيوانات على غرار الفيلة والوشق والفهد الأسود والحمار الوحشي والدببة، إلا أن عدم احترام الزوار للتعليمات الخاصة بعدم تقديم الأطعمة للحيوانات أضر بها في العديد من المرات لا سيما وأن لها نظاما غذائيا خاصا.

وأشارت إلى أن ادخال أطعمة لا تتوافق وهذا النظام يضر بالحيوانات حيث يتم دوريا تسجيل اسهالات و آلام لدى الكثير منها، مضيفة أنه لا بد على الزوار التقيد واتباع النصائح والتعليمات المقدمة من طرف البياطرة بغية الحفاظ على صحة الحيوان من جهة وتوفير فرصة الاستمتاع والاكتشاف لمرتادي الحديقة من جهة ثانية.

تجدر الاشارة الى أن حديقة برج بليدة في عمل مستمر لعقد مجموعة من الاتفاقيات مع مختلف الحدائق في اطار التبادل قصد تدعيمها بفصائل جديدة ولعل أهمها الاتفاق الذي ينتظر تجسيده قصد جلب حيوان من فصيلة الزرافة.

 

 

 

آخر تعديل على الخميس, 29 آب/أغسطس 2019 17:17
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جيجل: حديقة الحيوانات لبرج بليدة تستقطب يوميا ما بين 15 ألف إلى 20 ألف زائر
  أدرج يـوم : الخميس, 29 آب/أغسطس 2019 13:51     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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