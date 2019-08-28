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فتح مكتب وهران للهيئة الوطنية للحوار والوساطة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آب/أغسطس 2019 14:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

وهران - تم بوسط مدينة وهران اليوم الأربعاء فتح مكتب ولائي للهيئة الوطنية للحوار والوساطة يضم تشكيلة من الشخصيات السياسية والنقابية والجامعية وغيرهم, حسبما أعلنه منسقها نور الدين جلولي.

وقد تم الإعلان عن فتح المكتب خلال ندوة صحفية نشطها السيد جلولي بالمناسبة بحضور أعضاء اللجنة حيث أوضح أن "تأسيسها جاء من أجل مباشرة الحوار والنقاش مع مختلف الفعاليات المحلية والمواطنين نظرا لاستعجالية الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية".

واعتبر  نور الدين جلولي أن "الظرف ملح لتنظيم الرئاسيات وأن الحراك الشعبي قد أعطى ثمارا كبيرة يجب استثمارها من أجل تحقيق دولة العدل والقانون والوقاية من المخاطر التي قد تسفر عن طول أمد الأزمة" لافتا إلى أن أعضاء مكتب وهران لهيئة الحوار والوساطة من نشطاء الحراك الشعبي.

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وأضاف ذات المتدخل أن برنامج عمل المكتب يشمل على تنظيم لقاءات مع فعاليات جمعوية ونقابية وسياسية محلية, مضيفا "أن أبواب المكتب مفتوحة حتى لأصحاب المواقف المعارضة لمبادرة الهيئة".

يذكر أن الندوة الصحفية عرفت تواجد مجموعة من المواطنين اعترضت تنظيمها ومنعت دخول بعض الصحفيين حيث ردد عناصرها عبارات التنديد والاحتجاج والرفض لفتح هذا المكتب.

كلـمات مفتـاحيــة :
فتح مكتب وهران للهيئة الوطنية للحوار والوساطة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 آب/أغسطس 2019 14:26     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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