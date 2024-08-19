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تيزي وزو: إتلاف أكثر من 2000 هكتار بسبب الحرائق

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آب/أغسطس 2019 16:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
تيزي وزو: إتلاف أكثر من 2000 هكتار بسبب الحرائق أرشيف

تيزي وزو - تم إتلاف هذا الصيف عبر ولاية تيزي وزو مساحة مجموعها 2.287 هكتار من الغطاء النباتي بسبب الحرائق، حسب حصيلة للمحافظة المحلية للغابات.

وأوضحت الوثيقة التي تشمل الفترة منذ بداية الموسم إلى غاية منتصف أغسطس و التي حصلت /وأج على نسخة منها أنه تم تسجيل 249 حريقا تسبب في إتلاف 2.287 هكتار و خسائر اقتصادية تقدر ب 142.126.780،00  دج .

وتتواجد المساحة المحروقة بدائرة تيقزيرت التي أحصت 39 بؤرة حريق تسببت في إتلاف 613 هكتار متبوعة بأزفون ب 307 هكتار و مقلع ب 219.5 هكتار و عزازقة 216 هكتار و دراع الميزان ب 193.5 هكتار.

كما تم تسجيل خسائر كبيرة في الأحراش بنسبة 40 بالمائة من إجمالي الخسائر المسجلة متبوعة بالأدغال بنسبة 27 بالمائة و الأشجار المثمرة بنسبة 25 بالمائة و أخيرا الغابات بنسبة 8 بالمائة.

إقرأ أيضا: سيدي بلعباس: إحصاء ستة حرائق غابات منذ منتصف شهر أغسطس

وفيما يتعلق بعدد الحرائق المسجلة خلال ثلاثة أشهر الأخيرة فقد بلغ عددها 31 خلال شهر يونيو تسببت في إتلاف مساحة 93.5 هكتار و 149 خلال شهر يوليو اتلف 1515 هكتار و 69 حريق خلال شهر النصف الأول من شهر أغسطس أتلف 678.5 هكتار.

يذكر أنه "تم تسجيل عدد هام من بؤر الحريق في بداية الموسم وهو أمر غير اعتيادي"، حسب الحصيلة، "و ذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وبخصوص التقديرات المالية للأضرار المسجلة بالنسبة لمختلف الأنواع فإن بلوط الفلين يمثل 80? من إجمالي الخسائر الناجمة أي ما يمثل 142.126.780،00 دج.

كلـمات مفتـاحيــة :
تيزي وزو: إتلاف أكثر من 2000 هكتار بسبب الحرائق
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 آب/أغسطس 2019 16:32     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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