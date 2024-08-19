البليدة: 49 مفتشا للشرطة حاصلين على صفة ضابط الشرطة القضائية يؤدون اليمين القانونية

البليدة - أدى صباح اليوم السبت 49 مفتشا للشرطة حاصلين على صفة ضابط الشرطة القضائية اليمين القانونية بمجلس قضاء البليدة وذلك بحضور إطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني .

وكانت الدفعة الجديدة قد تلقت تكوينا متخصصا بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني عبد المجيد بوزبيد بالصومعة بالبليدة دام ثلاثة أشهر، شمل عدة مواد قانونية وتطبيقية منها والقانون العام والخاص والإجراءات الجزائية التطبيقية والقانون الإداري و الدستوري وتقنيات الشرطة العلمية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وأساسيات الطب الشرعي بالإضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية.

وعقب أدائهم اليمين القانونية سيتم توجيه المتخرجين إلى العمل الميداني في مختلف المصالح العملياتية للأمن الوطني تعزيزا لمهام توفير الأمن والحفاظ على النظام العام في المجتمع وتدعيم صفوف الضبط القضائي ومكافحة الإجرام.

للإشارة، فان المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ينص على أن الضبط القضائي مكلف بالبحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع والبحث عن مرتكبيها قبل أن يفتح بشأنها تحقيق قضائي.