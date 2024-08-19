Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

البليدة: 49 مفتشا للشرطة حاصلين على صفة ضابط الشرطة القضائية يؤدون اليمين القانونية

  أدرج يـوم : السبت, 24 آب/أغسطس 2019 12:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

البليدة - أدى صباح اليوم السبت 49 مفتشا للشرطة حاصلين على صفة ضابط الشرطة القضائية اليمين القانونية بمجلس قضاء البليدة وذلك بحضور إطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني .

وكانت الدفعة الجديدة قد تلقت تكوينا متخصصا بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني عبد المجيد بوزبيد بالصومعة بالبليدة دام ثلاثة أشهر، شمل عدة مواد قانونية وتطبيقية منها والقانون العام والخاص والإجراءات الجزائية التطبيقية والقانون الإداري و الدستوري وتقنيات الشرطة العلمية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وأساسيات الطب الشرعي بالإضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية.

وعقب أدائهم اليمين القانونية سيتم توجيه المتخرجين إلى العمل الميداني في مختلف المصالح العملياتية للأمن الوطني تعزيزا لمهام توفير الأمن والحفاظ على النظام العام في المجتمع وتدعيم صفوف الضبط القضائي ومكافحة الإجرام.

للإشارة، فان المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ينص على أن الضبط القضائي مكلف بالبحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع والبحث عن مرتكبيها قبل أن يفتح بشأنها تحقيق قضائي.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
البليدة: 49 مفتشا للشرطة حاصلين على صفة ضابط الشرطة القضائية يؤدون اليمين القانونية
  أدرج يـوم : السبت, 24 آب/أغسطس 2019 12:08     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.08.24

مرابط: اجتماع فعاليات المجتمع المدني مسعى لتقريب الرؤى لبناء حل توافقي للازمة

19.08.24

البليدة: 49 مفتشا للشرطة حاصلين على صفة ضابط الشرطة القضائية يؤدون اليمين القانونية

19.08.24

النعامة: جمع أكثر من 6.500 عقرب لإنتاج المصل المضاد للتسمم العقربي

19.08.24

فضاءات الترفيه بتبسة: إقبال كبير للعائلات بغية الاستمتاع بموسم الاصطياف

19.08.24

الجزائر العاصمة: حريق بحظيرة "دنيا بارك" دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية

19.08.24

الألعاب الإفريقية-2019 (سباحة): الجزائر تضيف 4 ميداليات جديدة مع رقمين وطنيين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.08.19

سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية تطلب التفسيرات من المتعامل أوريدو بسبب الاختلالات

19.08.20

الجزائر جاهزة لإنجاز مشروع وطني لإنتاج 5600 ميغاواط من الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية

19.08.19

مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة "من الأولويات الملحة للعدالة"

19.08.20

نحو خلق أقطاب امتياز لقطاع السياحة بالجزائر

19.08.19

الالعاب العسكرية الدولية بروسيا: المنتخب الوطني العسكري يعود الى ارض الوطن

19.08.22

أمطار وحبات البرد مرتقبة بالعديد من الولايات الشرقية للوطن ابتداء من اليوم الخميس