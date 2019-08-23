آفاق واعدة لسكيكدة في المجال السياحي

وأوضح الوزير خلال تفقده للقرية السياحية "روسيكا بارك" وهو مشروع سياحي جزائري-سعودي قيد الإنجاز في منطقة التوسع السياحي التابعة لبلدية فيلفلة (شرق سكيكدة)، أن قطاع السياحة بسكيكدة يحقق تقدما ملحوظا في الاستثمارات التي تمت والمشاريع قيد الإنجاز.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالتسهيلات الممنوحة من طرف الدولة في إطار النهوض بالقطاع بالإضافة إلى المرافقة المقدمة من طرف السلطات المحلية لمختلف المشاريع.
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وبذات الموقع، أعطى الوزير تعليمات للعمل من أجل تسليم مشروع روسيكا بارك "في أقرب الآجال" مقترحا على مسؤولي هذا الإنجاز الضخم الذي يضم 11 مشروع ، التفكير في استعمال الطاقة المتجددة في جميع الهياكل من هذا الاستثمار.
واستنادا للشروح المقدمة فإن هذه القرية السياحية خصص لها غلاف مالي بـ8،4 مليار د.ج والمتربعة على 13 هكتارا وبطاقة استقبال بـ1700 سرير وتضمن خدمات عالية الجودة للسياح والمصطافين وبها نزل بـ108 غرف و10 فيلات فاخرة و6 شقق كبيرة وحظيرة تتسع لـ127 مركبة ومركز تجاري وقاعة للحفلات وقاعة سينما وكذا 5 مطاعم ومسرح في الهواء الطلق بـ1500 مقعد وقاعات للعب ومسبح مغطى ومنشآت رياضية وحظيرة للألعاب المائية.
وقد شرع الوزير خلال زيارته إلى ولاية سكيكدة، بتدشين توسعة نزل في إطار الاستثمار الخاص مصنف بـ4 نجوم ببلديلة فيلفيلة والذي أضيف له 75 سرير بعدما كان يتسع لـ37 سريرا .
إثرها تفقد وزير السياحة والصناعة التقليدية بعاصمة الولاية نزل بـ54 سرير والذي يعرف حاليا أشغال تحديث وعصرنة وتوسعة .