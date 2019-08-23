Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

آفاق واعدة لسكيكدة في المجال السياحي

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آب/أغسطس 2019 11:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات
آفاق واعدة لسكيكدة في المجال السياحي

سكيكدة - اعتبر وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، يوم الخميس بأن لولاية سكيكدة آفاق واعدة في المجال السياحي.

وأوضح الوزير خلال تفقده للقرية السياحية "روسيكا بارك" وهو مشروع سياحي جزائري-سعودي قيد الإنجاز في منطقة التوسع السياحي التابعة لبلدية فيلفلة (شرق سكيكدة)، أن قطاع السياحة بسكيكدة يحقق تقدما ملحوظا في الاستثمارات التي تمت والمشاريع قيد الإنجاز.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالتسهيلات الممنوحة من طرف الدولة في إطار النهوض بالقطاع بالإضافة إلى المرافقة المقدمة من طرف السلطات المحلية لمختلف المشاريع.

إقرأ أيضا:      بن مسعود: الخريطة الوطنية للهياكل الفندقية تعززت خلال 2019 بـ 12 ألف سرير جديد 

وبذات الموقع، أعطى الوزير تعليمات للعمل من أجل تسليم مشروع روسيكا بارك "في أقرب الآجال" مقترحا على مسؤولي هذا الإنجاز الضخم الذي يضم 11 مشروع ، التفكير في استعمال الطاقة المتجددة في جميع الهياكل من هذا الاستثمار.

واستنادا للشروح المقدمة فإن هذه القرية السياحية خصص لها غلاف مالي بـ8،4 مليار د.ج والمتربعة على 13 هكتارا وبطاقة استقبال بـ1700 سرير وتضمن خدمات عالية الجودة للسياح والمصطافين وبها نزل بـ108 غرف و10 فيلات فاخرة و6 شقق كبيرة وحظيرة تتسع لـ127 مركبة ومركز تجاري وقاعة للحفلات وقاعة سينما وكذا 5 مطاعم ومسرح في الهواء الطلق بـ1500 مقعد وقاعات للعب ومسبح مغطى ومنشآت رياضية وحظيرة للألعاب المائية.

وقد شرع الوزير خلال زيارته إلى ولاية سكيكدة، بتدشين توسعة نزل في إطار الاستثمار الخاص مصنف بـ4 نجوم ببلديلة فيلفيلة والذي أضيف له 75 سرير بعدما كان يتسع لـ37 سريرا .

إثرها تفقد وزير السياحة والصناعة التقليدية بعاصمة الولاية نزل بـ54 سرير والذي يعرف حاليا أشغال تحديث وعصرنة وتوسعة .

 

آخر تعديل على الجمعة, 23 آب/أغسطس 2019 19:33
كلـمات مفتـاحيــة :
آفاق واعدة لسكيكدة في المجال السياحي
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 آب/أغسطس 2019 11:05     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.08.23

الجمعة ال27 للحراك بالجزائر العاصمة: التمسك برحيل رموز النظام السابق

19.08.23

مسيرات في مختلف جهات الوطن تطالب بالتغيير واحترام الإرادة الشعبية

19.08.23

الوزير الأول ينهي مهام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف

19.08.23

الالعاب الافريقية 2019/كرة اليد: فوز المنتخب الجزائري على تونس (26-24)

19.08.23

5 قتلى و23 جريحا على الأقل في حادث تدافع بحفل فني بالجزائر العاصمة

19.08.23

رئيس الدولة يعزي عائلات المتوفين والمصابين في حفل ملعب 20 أوت بالعاصمة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.08.19

سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية تطلب التفسيرات من المتعامل أوريدو بسبب الاختلالات

19.08.20

الجزائر جاهزة لإنجاز مشروع وطني لإنتاج 5600 ميغاواط من الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية

19.08.19

مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة "من الأولويات الملحة للعدالة"

19.08.20

نحو خلق أقطاب امتياز لقطاع السياحة بالجزائر

19.08.19

الالعاب العسكرية الدولية بروسيا: المنتخب الوطني العسكري يعود الى ارض الوطن

19.08.19

رئيس الدولة يجدد الدعوة إلى الدفع بمسار الحوار لتحقيق غاياته في "الآجال القريبة"