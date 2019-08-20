تنصيب الرئيس والنائب العام الجديدين لمجلس قضاء معسكر

معسكر - تم اليوم الثلاثاء بمعسكر تنصيب كل من منصور عبد القادر رئيسا لمجلس قضاء معسكر و محبوبي نور الدين نائبا عاما لذات المجلس تحت إشراف رئيس غرفة بمجلس الدولة روابحي محمدي كممثل عن وزير العدل حافظ الأختام.

وأكد السيد روابحي محمدي في كلمة ألقاها بالمناسبة أن "الحركة التي أجراها رئيس الدولة في مناصب رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين تأتي لرفع مستوى التكليف و الكفاءة القضائية لتحسين الخدمات القضائية و المساهمة بقوة في التنمية الوطنية من خلال محاربة الفساد".

وأضاف أنه "ينبغي على القضاة الذين يحرصون على استقلالية السلطة القضائية, أن يتحلو بالحياد واحترام أخلاقيات المهنة والحرص على تطبيق القانون نصا و روحا و العمل على التواصل و التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة".

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وأبرز أن "ما يتم الحرص على تحقيقه هو جعل من سلك القضاء قضاء مواطنة بكل ما يشتمل عليه هذا المصطلح من المعاني وأن يكون في نفس الوقت عصريا و يعمل في إطار من المسؤولية و المرونة و سلامة الخدمة و التقدير و مسايرة الحركية متعددة الصور التي تمر بها البلاد حاليا".

وتمت مراسم التنصيب بمقر مجلس قضاء معسكر بحضور السلطات الولائية و قضاة و محامين و ممثلين عن مختلف أعضاء السلطة القضائية.