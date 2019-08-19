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شرطة الحدود تحجز 6000 أورو غير مصرح بها بمطار وهران

  أدرج يـوم : الإثنين, 19 آب/أغسطس 2019 18:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
شرطة الحدود تحجز 6000 أورو غير مصرح بها بمطار وهران

الجزائر - تمكن عناصر شرطة الحدود بمطار وهران الدولي من توقيف شخص أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني متجها نحو اسطنبول (تركيا) وبحوزته مبلغ 6000 أورو غير مصرح بها خرقا للتشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الأمن الوطني.

وفي سياق آخر تمكن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية باتنة من توقيف شخص متورط في قضية بيع مشروبات كحولية بدون ترخيص واسترجاع 9.132 وحدة بدون فاتورة موجهة للسوق الموازية.

كما أوقف عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية غليزان ثمانية (8) أشخاص واسترجعوا 3.294 وحدة مشروبات كحولية موجهة للبيع غير القانوني.

وبولاية معسكر تمكنت عناصر الشرطة من توقيف شخص متورط في قضية بيع مشروبات كحولية بدون ترخيص واسترجاع 1.720 وحدة بدون فاتورة موجهة للسوق الموازية.

من جهة أخرى نفذ عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية وهران مذكرة تفتيش مسكن شخص مشتبه في ضلوعه في قضية مرتبطة بالإتجار بالمخدرات مما مكن من استرجاع 300 غرام من الكيف المعالج في حين تم توقيف شخص آخر وبحوزته 265 غرام من الكيف المعالج.

آخر تعديل على الإثنين, 19 آب/أغسطس 2019 18:50
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شرطة الحدود تحجز 6000 أورو غير مصرح بها بمطار وهران
  أدرج يـوم : الإثنين, 19 آب/أغسطس 2019 18:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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