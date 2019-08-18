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البليدة: تنصيب بن سالم عبد الرزاق رئيسا لمجلس القضاء و جعاد شريف نائبا عاما للمجلس

  أدرج يـوم : الأحد, 18 آب/أغسطس 2019 16:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

البليدة - أشرف الأمين العام لوزارة العدل، محمد زوقار، يوم الأحد على تنصيب بن سالم عبد الرزاق رئيسا لمجلس قضاء البليدة و جعاد شريف نائبا عاما لنفس المجلس.

وتم هذا التنصيب في إطار الحركة التي أجراها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مؤخرا في سلك الرؤساء والنواب العامين للمجالس القضائية.

وأكد السيد زوقار في كلمة ألقاها خلال حفل تنصيب المسؤولين الجدد على "حجم الأعباء والمهام الجديدة المنوطة بكافة إطارات وموظفي قطاع العدالة في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد حاليا و التي يمثل فيها محاربة الفساد بدرجاته وأشكاله واستعادة الأموال المنهوبة و دعم نظام النزاهة الوطني من بين الأولويات الملحة".

وشدد ذات المسؤول حرص قطاع العدالة على "تحقيق قضاء يحمي ويطمئن الجميع و قضاء مواطنة بكل معانيها وأبعادها و قضاء عصري يعمل بمرونة وجودة وسهولة و مردودية وجوارية و تواصل ودقة وتكامل مع باقي مؤسسات الدولة والفاعلين فيها".

كما دعا المسؤولين الجدد إلى العمل على تجسيد "استقلالية السلطة القضائية و تأدية واجباتهما الدستورية والقانونية بكل موضوعية ونزاهة وشفافية وحياد، و العمل بمشتملات القانون الأساسي للقضاء وأخلاقيات المهنة وتعزيز حقوق الإنسان".

كما استعرض السيد زوقار المسار المهني الطويل للمنصبين الجدد في سلك القضاء ومختلف المناصب التي تبوأها خلال هذا المشوار.

وأشاد في نفس السياق بجهود الرئيس السابق للمجلس جيماني محمد والنائب العام السابق آيت شعلال مراد والنتائج التي حققاها خلال السنوات التي قضياها بمنصبهما.

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البليدة: تنصيب بن سالم عبد الرزاق رئيسا لمجلس القضاء و جعاد شريف نائبا عاما للمجلس
  أدرج يـوم : الأحد, 18 آب/أغسطس 2019 16:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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