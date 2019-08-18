تلمسان: تنصيب الرئيس الجديد لمجلس القضاء والنائب العام

تلمسان - أشرف الرئيس الأول للمحكمة العليا طبي عبد الرشيد اليوم الأحد بتلمسان على مراسم تنصيب الرئيس الجديد لمجلس القضاء والنائب العام لتلمسان السيدين بوخرصة يوسف وبن صالح علي على التوالي وذلك خلفا لكل من بن أحمد لخضر وباي بن علي اللذان استدعيا لمهام أخرى.

وأبرز الرئيس الأول للمحكمة العليا خلال مراسم التنصيب التي جرت بمقر مجلس قضاء تلمسان بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية للولاية، أن هذه التعيينات الجديدة "تندرج في إطار الحركة التي أقرها رئيس الدولة من أجل إضفاء ديناميكية جديدة لقطاع العدالة بما تستجيب لمتطلبات مهامها الحساسة لاسيما خلال هذه المرحلة".

وأشار ممثل وزير العدل حافظ الأختام إلى أن "هذين المسؤولين الجديدين اللذين شغلا مناصب مختلفة في قطاع العدالة، قد أظهرا كفاءتهما وجديتهما في أداء مهامهما" مضيفا أن "مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة تعد من أولويات الحركة التي أجريت في قطاع العدالة".

وذكر أن "هذه الحركة تهدف كذلك إلى إعادة إرساء الثقة بين العدالة والمجتمع وستسمح بعصرنة هذا القطاع الحساس لتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه".