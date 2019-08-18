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قسنطينة: هلاك شخص وجرح أربعة آخرين في حادث مرور ببلدية بن باديس

  أدرج يـوم : الأحد, 18 آب/أغسطس 2019 10:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

قسنطينة - لقي شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء اليوم السبت ببلدية بن باديس (قسنطينة)، حسبما علم من خلية الاتصال و الإعلام للحماية المدنية.

واستنادا لذات المصدر فإن الحادث الذي وقع نتيجة اصطدام بين سيارة نفعية وشاحنة ذات نصف مقطورة على محور الطريق الولائي رقم 27 الواقع بقرية الزعرورة، ببلدية ابن باديس (قسنطينة)، أدى إلى وفاة شخص بعين المكان و إصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد تدخلت عناصر الحماية المدنية للوحدة الثانوية بالخروب رفقة الوحدة الثانوية لعين اعبيد حيث تم معاينة وفاة سائق المركبة النفعية البالغ من العمر 38 سنة بعين المكان، وكذا تقديم الإسعافات الأولية لأربعة أشخاص مصابين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 50 سنة، استنادا لذات المصدر.

وتم نقل جثة الشخص المتوفى من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "محمد بوضياف" بمدينة الخروب، فيما تم إجلاء الضحايا المصابين إلى مصلحة الاستعجالات بذات المستشفى.

من جهة أخرى، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث.

 

الرابطة المحترفة الأولى (فئة الرديف): النتائج الكاملة والترتيب

الجزائر - النتائج الكاملة والترتيب للجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم (فئة الرديف) التي جرت أيام الخميس والجمعة والسبت:

 

                النتائج الفنية الكاملة:

 

         الخميس:

نجم مقرة - اولمبي الشلف          1-2 

اتحاد الجزائر - وفاق سطيف             1-2

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة   1-0

نصر حسين داي - شبيبة القبائل 0-0

اهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد 3-0

اتحاد بسكرة - نادي بارادو                 0-1

 

        الجمعة:

مولودية الجزائر - جمعية عين مليلة   3-0 

 

        السبت :

مولودية وهران - اتحاد بلعباس 5-2

 

 

الترتيب                     نقاط          لعب

  1. أهلي برج بوعريريج 3 1

-. مولودية الجزائر            3             1

- مولودية وهران               3             1

-.     نادي بارادو               3             1

-. شبيبة الساورة        3             1

-. أولمبي الشلف                3             1

-. وفاق سطيف          3             1

  1. شبيبة القبائل 1 1

-. نصر حسين داي            1             1

  1. نجم مقرة 0 1

-.     اتحاد الجزائر            0             1

-. شباب قسنطينة               0             1

-. اتحاد بسكرة           0             1

-. شباب بلوزداد         0             1

--. جمعية عين مليلة          0             1

--. اتحاد بلعباس        0             1

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: هلاك شخص وجرح أربعة آخرين في حادث مرور ببلدية بن باديس
  أدرج يـوم : الأحد, 18 آب/أغسطس 2019 10:31     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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