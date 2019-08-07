تكوين مهني : معهد جديد للتعليم المهني لترقية فرص التكوين بورقلة

ورقلة - يرتقب استلام معهد جديد للتعليم المهني برسم الدخول المهني المقبل (دورة سبتمبر 2019) بولاية ورقلة, بهدف ترقية فرص التكوين لفائدة شباب المنطقة, حسبما استفيد اليوم الأربعاء لدى مديرية التكوين والتعليم المهنيين .

و تخصص هذه المنشأة التكوينية (1.000 مقعد بيداغوجي) والتي تتوفر على فرعين وهما تقنية الكهرباء وصيانة أجهزة التبريد الصناعي لفائدة تلاميذ السنة الرابعة متوسط المنتقلين إلى الطور الثانوي و تلاميذ السنة الأولى ثانوي المعاد توجيههم لجميع الشعب الراغبين في متابعة مسار التعليم المهني, حيث سيتم تتويج التلاميذ الملتحقين بهذا المسار الجديد بشهادة التعليم المهني وشهادة التعليم المهني العليا, مثلما أوضح مدير القطاع, علي حواسي.

و سيتميز دخول سبتمبر 2019 بتطبيق مدونة جديدة خاصة بالشعب المهنية و التخصصات و أيضا تنويع عروض التكوين لتلبية الطلب على التخصصات التي تتيح فرصا أكبر للتشغيل و الأكثر طلبا من المترشحين إلى جانب تنويع عروض التكوين التأهيلي القصير المدى, كما نفس المسؤول.

كما سيتم التركيز بصورة أكبر على نمط التكوين عن طريق التمهين و تنظيم حملة إعلامية مكثفة و هادفة لإبراز أهمية التكوين سيما بالنسبة للشباب, يضيف ذات المسؤول.

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و خصص برسم الدخول المهني القادم 8.648 منصب تكوين جديد تتوزع على نمط التكوين الإقامي (3.150 منصب بيداغوجي ) من بينها 350 منصب في التكوين عن طريق المعابر, و التكوين في الدروس المسائية (250 منصب) والتكوين عن طريق التمهين (3.263)والتكوين التأهيلي (2.235 ) من بينها 1.490 منصب مخصص للمرأة الماكثة بالبيت, مثلما تم توضيحه.

و أدرج برسم ذات الدخول أيضا تخصصان تكوينيان جديدان, و يتعلق الأمر بتخصص المحاصيل تحت التدفئة, و نظام التدفئة المركزية و ذلك من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب الراغبين في التكوين و الإستجابة لتطلعاتهم التكوينية.

و ينتظر أن يصل التعداد الإجمالي للمتربصين في هذه الدورة إلى 16.827 متربص من كلا الجنسين في جميع أنماط التكوين, وفق ما أشار إليه مدير القطاع.

و يضمن التكوين في مؤسسات القطاع بالولاية 610 مؤطرا من مختلف الرتب, حسب معطيات مديرية القطاع.

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للإشارة يتوفر قطاع التكوين و التعليم المهنيين بولاية ورقلة حاليا على 20 مركزا للتكوين المهني و 5 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني و معهد واحد للتعليم المهني و معهدا للتكوين و التعليم المهنيين مختص في الهندسة البيداغوجية و تكوين و رسكلة إطارات القطاع و 18 مؤسسة خاصة معتمدة بالإضافة إلى مركز جهوي للتكوين عن بعد.

كما تتوفر مؤسسات التكوين المهني على 19 داخلية بقدرة استيعاب تصل إلى 1.780 سرير و نصف داخلي بطاقة 3.300 وجبة/يوميا.