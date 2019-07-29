باتنة: حريق مهول يأتي على حوالي 35 هكتارا من الأشجار والأدغال بغابة كيمل

باتنة- أتى حريق مهول شب منذ مساء السبت الأخير بغابة "نادر لجمل"ببلدية كيمل بولاية باتنة على حوالي 35 هكتارا من الأشجار الغابية التي يتشكل أعلبها من الصنوبر الحلبي وكذا الأدغال و أعشاب يابسة, حسبما أكده يوم الثلاثاء المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح الملازم أول حسان يحيى الشريف لـ/وأج أن عملية إخماد هذا الحريق التي استغرقت 3 أيام لصعوبة تضاريس المنطقة وكثافة الغابة تمت بصفة "نهائية مساء يوم الثلاثاء" بعد أن تم التحكم في النيران والسيطرة عليها بنسبة 90 بالمائة مساء أمس الاثنين لتباشر الفرق المرابطة بالمكان بعد ذلك ومنذ الساعات الأولى من نهار اليوم في عملية التبريد وتتبع مواقد الحريق المتفرقة وذلك بالتنسيق مع مصالح الغابات والجهات المعنية.

و قد تم تسخير إمكانات مادية وبشرية هامة لمحاصرة ألسنة اللهب والحيلولة دون انتشارها إلى باقي هذه الغابة المعروفة بغناها بأشجار الصنوبر الحلبي وفقا لنفس المصدر.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحريق المهول.