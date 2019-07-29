و ستقدر كميات الأمطار المتساقطة أو تتجاوز 20 ملم محليا خلال مدة صلاحية هذه النشرية اي الى غاية (يوم الثلاثاء على الساعة ال3:00, حسبما اكدت ذات النشرية.
سقوط امطار رعدية على ولاية تمنراست و جنوب إيليزي الى غاية صباح يوم الثلاثاء
أدرج يـوم : الإثنين, 29 تموز/يوليو 2019 18:20 الفئـة : جهـوي قراءة : 9 مرات
الجزائر - أفادت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاثنين, ان امطارا رعدية مصحوبة برعود و/أو بالبرد مع مستوى يقظة "برتقالي1" ستمس ولاية تمنراست و جنوب ايليزي الى غاية صباح يوم غدا الثلاثاء.
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