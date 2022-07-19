المركب الرياضي لوهران: رصد 2ر1 مليار دج للإسراع في وتيرة الإنجاز

وهران - تم مؤخرا رصد غلاف مالي من ميزانية الدولة قيمته2 ر1 مليار دج للإسراع في وتيرة أشغال مشروع انجاز المركب الرياضي لوهران حسبم أعلن عنه اليوم الخميس وزير السكن و العمران و المدينة كمال بلجود.

و قام السيد بلجود بهذه الزيارة التفقدية الثانية لعاصمة الغرب الجزائري بصفته رئيس اللجنة الوزارية المشتركة التقنية المنصبة من قبل الوزير الأول نور الدين بدوي في شهر يونيو الماضي و ذلك للوقوف على مدى تقدم مختلف المشاريع المبرمجة في إطار آلعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 2021.

و أشار الوزير الذي كان مرفوقا بوزير الأشغال العمومية مصطفى كورابا، إلى أنه بعد الزيارة الأخيرة لعدد من المشاريع قيد الانجاز التي إطلع خلالها على جميع العقبات التي تعرقل السير الحسن للأشغال على مستوى المركب الرياضي، تم اتخاذ تدابير ملموسة من قبل الوزير الأول سمحت برفع العديد من القيود ذات صلة بالاعتمادات المالية.

وأبرز السيد بلجود بأن هذه الإجراءات سمحت بالتكفل بانشغالات المؤسسة المكلفة بتجسيد هذه المنشاة الرياضية قائلا أنه يبقى على هذه الأخيرة الوفاء بالتزاماتها. و أكد الوزير خلال معاينته لورشات المركب الرياضي ببلدية بئر الجير(شرق وهران) الذي يضم ملعب بسعة 40 ألف مقعد و مضمار لألعاب القوى (4.200 مقعد) و قاعة متعددة الرياضات (6 آلاف مقعد) و ثلاثة مسابح اثنين منها أولمبيين، بأن عدد العمال القائمين على المشروع يبقى غير كافي مشددا على مضاعفة وتيرة الأشغال من خلال تدعيم الورشة بعمال إضافيين و مؤهلين.

كما اطلع على توقف نشاط حوالي 30 مؤسسة مناولة معنية بالمشروع، ملحا على مسؤولي المركب الرياضي باحترام التزاماتهم تجاه هذه المؤسسات حتى يمكنها القيام بالمهام الموكلة إليها على أحسن وجه.

وتم خلال زيارة الوزير التطرق لمشكل يعيق أشغال تغطية أرضية ملعب كرة القدم بالعشب التي أوكلت لمؤسسة "ناتورال غراس أفريكا" و التي اشتكى مسؤولها من حضر العتاد على مستوى ورشة انجاز الملعب الجديد لتيزي وزو. و ستلتزم هذه المؤسسة بالإنطلاق في الأشغال يوم 20 أغسطس المقبل بعد تلقيها لتطمينات من السيد بلجود لحل مشكل المعدات.

من جهة أخرى، ألزم الوزير المؤسسة الصينية بدفع مستحقات مؤسسة ناتورال قراس أفريكا" و بقية المتعاملين و ذلك بغية تجنيدهم لتسليم المركب الرياضي بجميع مرافقه قبل يونيو 2020 أي سنة قبل انطلاق ألعاب البحر الأبيض المتوسط المنتظرة من 25 يونيو إلى 5 يوليو 2021.

وتميزت الزيارة التفقدية للسيد بلجود كذلك بمعاينة القرية المتوسطية التي تتكفل بتجسيدها مؤسسة صينية و مؤسسات أخرى حيث تمكنت من رفع جميع العراقيل مما سمح بتسجيل تقدم ملحوظ للأشغال بهذا المشروع الموجه لإقامة الرياضيين و مرافقيهم.

للإشارة، بلغت نسبة الانجاز بالمباني الخاصة بالإقامة (4.800 سرير) و المرافق المختلفة للقرية 75 بالمائة حسب العرض المقدم للوزير من طرف المصالح المعنية التي التزمت بتسليم المشروع في يونيو 2020.