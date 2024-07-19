برج بوعريريج: النيران تأتي على حوالي 60 هكتارا من الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية

برج بوعريريج - أتت ألسنة النيران خلال اليومين الماضين على قرابة 60 هكتارا من الثروة الغابية إلى جانب محاصيل زراعية بمناطق مختلفة من ولاية برج بوعريريج, حسب ما علم يوم الاثنين من مصالح الحماية المدنية للولاية.

و أوضح ذات المصدر أن الحرائق قد أتت على حوالي 53 هكتارا من أشجار الصنوبر الحلبي و البلوط الأخضر منها 25 هكتارا بمنطقة بومسعدة التابعة لبلدية الجعافرة و 28 هكتارا بقرية أعشابو ببلدية تفرق (40 كلم شمال برج بوعريريج).

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كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لإخماد حريق بمنطقة أولاد رزوق ببلدية خليل أدى إلى إتلاف 5 هكتارات من البلوط الأخضر فيما تمكنت الوحدة الثانوية لدائرتي عين تاعروت وبئر قاصد علي والرتل المتنقل من إخماد الحريق وإنقاذ باقي الغابة, حسب ذات المصدر.

كما أتلفت النيران 100 رزمة تبن و6,5 هكتارات حصيدة و6 هكتارات بها 37 شجرة مثمرة بقرية بسباسة ببلدية بئر قاصد علي فيما تم إنقاذ المزارع المجاورة و تسجيل احتراق 250 رزمة تبن بقرية بياتة ببلدية العناصر, كما تمت الإشارة إليه.