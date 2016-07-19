جيجل: هلاك 5 أشخاص إصابة 13 بجروح  في حادث سير بسيدي عبد العزيز

جيجل - هلك 5 أشخاص و أصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقع ليلة الأحد إلى الاثنين على الطريق الوطني 43 بمدخل مدينة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل وذلك خلال الاحتفال بانتصار المنتخب الوطني لكرة القدم في المنافسة الأفريقية، حسب ما أفاد به المكلف بالاتصال بالحماية المدنية.

وقد وقع الحادث بعد منتصف الليل بقليل على إثر اصطدام عنيف بين شاحنة نصف مقطورة و سيارة نفعية كانت على متنها مجموعة من الشباب و هم يحتفلون بفوز الخضر، كما أوضحته، لـ/وأج/، الملازم أول أحلام بومالة، مضيفة بأن 3 ضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 29 سنة قد لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعين المكان.

وأضافت المتحدثة أن 6 وحدات للحماية المدنية تتكون من 40 عنصرا قد تدخلوا لتقديم الإسعافات للجرحى قبل نقلهم إلى مستشفى مجدوب السعيد لمدينة الطاهير، مشيرة إلى أن اثنين (2) من الذين تم نقلهم (14 و 16 سنة) قد توفيا بمجرد إدخالهم المستشفى.

واستنادا لذات المصدر فإن الجرحى الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 36 سنة يوجدون في حالة "حرجة" و يعانون من عديد الجروح، مشيرا إلى أن عملية تقديم الإسعافات قد استغرقت حوالي 4 ساعات من خلال تسخير 7 سيارات إسعاف و 3 شاحنات لإخماد الحرائق.

للإشارة فقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا لتحديد اسباب هذا الحادث بدقة.