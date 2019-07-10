تيبازة: الإطاحة بشبكة منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات

تيبازة - تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات عبر عدد من مناطق الولاية حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لمصالح مديرية أمن تيبازة.

وعالجت مصلحة الشرطة القضائية لأمن الولاية قضية "الحيازة و المتاجرة بالمخدرات ضمن شبكة إجرامية منظمة" تورط فيها ستة (6) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 إلى 38 سنة ينحدرون من مدينتي تيبازة و شرشال إستنادا لبيان خلية الإعلام التابعة لهذه الهيئة الأمنية.

وتعود حيثيات القضية إلى استغلال معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط على مستوى محور شرشال - تيبازة حيث تم تسطير خطة عمل محكمة للإطاحة بأفراد هذه الشبكة متلبسين بجرمهم و ذلك باستعمال وسائل التقنية عالية، حسب البيان.

ومكنت الخطة و الإمكانيات المادية المسخرة من توقيف ستة أفراد كل على حدا و حجز ثلاثة (3) صفائح من المخدرات "القنب الهندي"، قدر وزنها بـ 300 غرام، بالإضافة إلى 3 ثلاث سيارات تستعمل كوسائل نقل أفراد الشبكة و الترويح لتلك السموم، استنادا لذات البيان.

من جهته، أمر قاضي التحقيق المختص إقليميا بإيداع عناصر الشبكة الحبس الاحتياطي بعد إحالة ملفهم القضائي من قبل وكيل الجمهورية، يضيف بيان أمن ولاية تيبازة.