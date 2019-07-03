نقل بالسكة الحديدية: تعديل زمني على برنامج رحلات قطارات ضاحية العاصمة

الجزائر - أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تعديل زمني في برنامج رحلات قطارات ضاحية الجزائر ابتداء من يوم الخميس 4 يوليو الجاري، حسبما افاد به يوم الاربعاء بيان للشركة.

و يأخذ هذا البرنامج المعدل ساري المفعول خلال هذه الصائفة بعين الاعتبار الطلب الكبير للزبائن و وفرة العتاد و كذا الاعوان التابعين للشركة، مما يسمح بتقليل التدفق الكبير للركاب على القطارات ذهابا و ايابا خلال ساعات الذروة، خصوصا الخط الرابط بين محطتي الرغاية و الجزائر العاصمة و كذا بين محطتي البليدة و الجزائر العاصمة .

و في هذا الاطار، حددت الشركة الوطنية توقيتين يوميين لانطلاق القطار من الثنية الى الرغاية على الساعة 7:00 سا و الوصول على 7:34 سا و على الساعة على 16 سا و الوصول على 16:35سا.

فيما يخص الخط الرابط بين الجزائر و العفرون، برمجت الشركة رحلة على 19:10سا و الوصول على 20:25 سا.