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نقل بالسكة الحديدية: تعديل زمني على برنامج رحلات قطارات ضاحية العاصمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 تموز/يوليو 2019 19:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات
نقل بالسكة الحديدية: تعديل زمني على برنامج رحلات قطارات ضاحية العاصمة

الجزائر - أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن تعديل زمني في برنامج رحلات قطارات ضاحية الجزائر ابتداء من يوم الخميس 4 يوليو الجاري، حسبما افاد به يوم الاربعاء بيان للشركة.

و يأخذ هذا البرنامج المعدل ساري المفعول خلال هذه الصائفة بعين الاعتبار الطلب الكبير للزبائن و وفرة العتاد و كذا الاعوان التابعين للشركة، مما يسمح بتقليل التدفق الكبير للركاب على القطارات ذهابا و ايابا خلال ساعات الذروة، خصوصا الخط الرابط بين محطتي الرغاية و الجزائر العاصمة و كذا بين محطتي البليدة و الجزائر العاصمة .

و في هذا الاطار، حددت الشركة الوطنية توقيتين يوميين لانطلاق القطار من الثنية الى الرغاية على الساعة 7:00 سا و الوصول على 7:34 سا و على الساعة على 16 سا و الوصول على 16:35سا.

فيما يخص الخط الرابط بين الجزائر و العفرون، برمجت الشركة رحلة على 19:10سا و الوصول على 20:25 سا.

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 03 تموز/يوليو 2019 19:32
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نقل بالسكة الحديدية: تعديل زمني على برنامج رحلات قطارات ضاحية العاصمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 03 تموز/يوليو 2019 19:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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