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مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه: لجنة وزارية بالبويرة للوقوف على الاجراءات الوقائية

  أدرج يـوم : الإثنين, 24 حزيران/يونيو 2019 18:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

البويرة - تم إيفاد لجنة وزارية لولاية البويرة للوقوف عن كثب على تطبيق الإجراءات الوقائية و مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه الناتجة عن انتشار النفايات الصناعية. حسبما علم يوم الاثنين من خلية الإعلام للولاية.

وأوضح المكلف بالإعلام, لطرش لعجال, أن "الأمر يتعلق بلجنة أرسلتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية للبويرة لتفقد و السهر على تطبيق الإجراءات المتخذة لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه".

و شرعت اللجنة في عملها أمس الأحد بزيارة الوحدات الصناعية و المصانع و مكاتب النظافة و البيئة الموجودة على مستوى الولاية.

وحسب ذات المتحدث فان أعضاء اللجنة تنقلوا للبويرة و لبلدية بشلول (شرق) أين تفقدوا المكتب البلدي للنظافة و البيئة و مذبح عصري و مصنع صيني لإنتاج الألمنيوم بالمنطقة الصناعية ببشلول.

و ببلدية البويرة عاينت اللجنة الوزارية سير عملية حماية و المكافحة ضد الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على مستوى المؤسسة الوطنية للغاز . وبوادي البردي زارت مصنع الدهان قبل ان تختتم زيارتها بمقر الولاية اين نظمت اجتماعا مع الأمين العام, لعراجة الشيخ, بحضور مدراء القطاعات المعنية بهذه العملية كالصحة و الري و البيئة و الفلاحة .

وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون على ضرورة تجنيد كافة الوسائل المادية و البشرية لمكافحة بصفة فعالة الامراض المتنقلة عن طريق المياه التي تهدد الصحة العمومية بولاية البويرة .

و تأتي هذه الزيارة للبويرة بعد أسابيع من التقرير المثير للقلق الذي أعدته لجنة ولائية بخصوص انتشار النفايات الصناعية الناتجة عن عدم احترام معايير النظافة في عدة وحدات صناعية و مصانع كانت محل زيارات تفقد.

و أعربت اللجنة الولائية في تقريرها الأخير عن قلقها إزاء التدهور البيئي المسجل بولاية البويرة بسبب نقص النظافة و تلوث المياه.

و حسب الوثيقة فان هذه الوضعية تسببت في تسجيل 100 حالة إصابة بالتهاب الكبد خلال الفترة الممتدة ما بين يناير و 30 مايو الفارط.

و بعد سلسلة من الزيارات لأربعة وحدات صناعية على مستوى المنطقة الصناعية بسيدي خالد ببلدية وادي الباردي (جنوب) و 21 زيارة اخرى للوحدات الصناعية بالمناطق الصناعية ببلديات بشلول و الهاشمية و سور الغزلان و تاغزوت و الاخضرية دعت اللجنة المصالح المختصة لإجبار كافة المؤسسات على القيام بتحاليل بصفة منتظمة حول معالجة و استرجاع نفاياتهم الصناعية للتمكن من المحافظة على الطبيعة و البيئة.

آخر تعديل على الإثنين, 24 حزيران/يونيو 2019 18:52
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مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه: لجنة وزارية بالبويرة للوقوف على الاجراءات الوقائية
  أدرج يـوم : الإثنين, 24 حزيران/يونيو 2019 18:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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