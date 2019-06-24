مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه: لجنة وزارية بالبويرة للوقوف على الاجراءات الوقائية

وأوضح المكلف بالإعلام, لطرش لعجال, أن "الأمر يتعلق بلجنة أرسلتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية للبويرة لتفقد و السهر على تطبيق الإجراءات المتخذة لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه".
و شرعت اللجنة في عملها أمس الأحد بزيارة الوحدات الصناعية و المصانع و مكاتب النظافة و البيئة الموجودة على مستوى الولاية.
وحسب ذات المتحدث فان أعضاء اللجنة تنقلوا للبويرة و لبلدية بشلول (شرق) أين تفقدوا المكتب البلدي للنظافة و البيئة و مذبح عصري و مصنع صيني لإنتاج الألمنيوم بالمنطقة الصناعية ببشلول.
و ببلدية البويرة عاينت اللجنة الوزارية سير عملية حماية و المكافحة ضد الأمراض المتنقلة عن طريق المياه على مستوى المؤسسة الوطنية للغاز . وبوادي البردي زارت مصنع الدهان قبل ان تختتم زيارتها بمقر الولاية اين نظمت اجتماعا مع الأمين العام, لعراجة الشيخ, بحضور مدراء القطاعات المعنية بهذه العملية كالصحة و الري و البيئة و الفلاحة .
وخلال هذا اللقاء أكد المشاركون على ضرورة تجنيد كافة الوسائل المادية و البشرية لمكافحة بصفة فعالة الامراض المتنقلة عن طريق المياه التي تهدد الصحة العمومية بولاية البويرة .
و تأتي هذه الزيارة للبويرة بعد أسابيع من التقرير المثير للقلق الذي أعدته لجنة ولائية بخصوص انتشار النفايات الصناعية الناتجة عن عدم احترام معايير النظافة في عدة وحدات صناعية و مصانع كانت محل زيارات تفقد.
و أعربت اللجنة الولائية في تقريرها الأخير عن قلقها إزاء التدهور البيئي المسجل بولاية البويرة بسبب نقص النظافة و تلوث المياه.
و حسب الوثيقة فان هذه الوضعية تسببت في تسجيل 100 حالة إصابة بالتهاب الكبد خلال الفترة الممتدة ما بين يناير و 30 مايو الفارط.
و بعد سلسلة من الزيارات لأربعة وحدات صناعية على مستوى المنطقة الصناعية بسيدي خالد ببلدية وادي الباردي (جنوب) و 21 زيارة اخرى للوحدات الصناعية بالمناطق الصناعية ببلديات بشلول و الهاشمية و سور الغزلان و تاغزوت و الاخضرية دعت اللجنة المصالح المختصة لإجبار كافة المؤسسات على القيام بتحاليل بصفة منتظمة حول معالجة و استرجاع نفاياتهم الصناعية للتمكن من المحافظة على الطبيعة و البيئة.