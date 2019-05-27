بومرداس : استلام و توزيع ما لا يقل عن 10.200 وحدة سكنية في مختلف الصيغ قبل نهاية السنة الجارية

بومرداس- يجري حاليا إنجاز ما لا يقل عن 10.200 وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر 26 بلدية من ولاية بومرداس يعرف جزء هام منها "تقدما معتبرا" في نسبة الإنجاز و ينتظر تسليمها و توزيعها جميعها قبل نهاية سنة 2019، حسبما أفاد به اليوم الخميس مدير السكن.

و أوضح نبيل يحياوي في تصريح لوأج بأن ما يربو من 4000 وحدة سكنية من مجمل السكنات المذكورة توجه لاستكمال إعادة إسكان ساكني السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي بقي منها إلى حد اليوم نحو 6200 وحدة عبر الولاية فيما سيتم توزيع المتبقي من هذا البرنامج على المستفيدين في الإطار الإيجاري الاجتماعي عبر بلديات الولاية .

و في هذا الإطار أكد مدير السكن بأن ما يقارب من 5800 وحدة سكنية من مجمل البرنامج السكني المبرمج استلامه، إنتهت بها حاليا الأشغال المتعلقة بالعمارة و التهيئة الخارجية قيد الإنجاز و أزيد من 4200 وحدة سكنية المتبقة بلغت نسبة الإنجاز بها 90 بالمائة بما فيها التهيئة الخارجية لهذه السكنات "التي تجري على قدم وساق".

و يندرج هذا البرنامج السكني الهام ضمن برنامج سكني شامل يضم 40.484 وحدة سكنية في مختلف الصيغ استفادت منه الولاية منذ سنة 2003 و إلى غاية السنة الجارية منهم نحو 21.245 وحدة سكنية إنتهت بها الأشغال و سلمت نهائيا للمعنيين بعد إنجاز كل أشغال التهيئة الخارجية .

و فيما تعلق بباقي هذا البرنامج السكني أوضح السيد يحياوي بان نحو 8900 وحدة سكنية في مختلف الصيغ هي حاليا قيد الإنجاز منهم نحو 4000 وحدة تجاوزت بها نسبة الإنجاز بهم ال 90 بالمائة .

و تعرف نحو 3600 وحدة سكنية من مجمل هذا البرنامج "تأخرا في إنطلاق أشغال الإنجاز" بسبب إنعدام العقار في البلديات المعنية و لتجاوز هذا العائق تم تجميعهم في قطبين حضاريين ببلديتي بودواو و زموري و التحضيرات جارية للانطلاق في أشغال إنجازها قبل نهاية السنة.

إقرأ أيضا: برنامج عدل 1: توزيع أكثر من 4.750 وحدة سكنية على المستوى الوطني

و يضاف إلى هذه البرامج، إنجاز و تسليم قرابة 5500 وحدة سكنية في مختلف الصيغ خاصة منها في صيغة الاجتماعي الإيجاري و التساهمي الترقوي والإعانات الموجهة للبناء الريفي و إطلاق أشغال إنجاز نحو 2500 وحدة سكنية أخرى في صيغة الاجتماعي الإيجاري من ضمن برنامج سكني إجمالي يضم 5000 وحدة سكنية في نفس الصيغة.

و جدير بالذكر أن البرنامج السكني الإجمالي في مختلف الصيغ المسجل لفائدة الولاية ما بين سنوات 2000 و2015 يقترب من 89.400 وحدة سكنية موزعة على كل من صيغ السكن العمومي الإيجاري و السكن الاجتماعي التساهمي و السكن الترقوي المدعم و البيع بالإيجار وإعانات السكن الريفي.

و جاء في تقرير أعدته لجنة التعمير و السكن للمجلس الشعبي الولائي حول قطاع السكن عرض مؤخرا في دورة عادية للمجلس بأنه تم إلى غاية نهاية سنة 2013 إنجاز وتوزيع من مجمل البرنامج السكني المذكور أزيد من 28.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ و نحو 14.600 وحدة سكنية أخرى لا تزال قيد الإنجاز فيما إنطلق سنة 2017 في إنجاز نحو 29.000 وحدة سكنية و أزيد من 2000 وحدة سكنية أخرى متوقفة الأشغال بها.

يذكر من جهة أخرى بأن الحظيرة السكنية بالولاية سترتفع بعد الانتهاء من إنجاز مختلف البرامج السكنية المذكورة لتصل إلى نحو 190.000 وحدة سكنية مقابل نحو 100.000 وحدة نهاية التسعينيات و 139.000 سنة 2009.

وساهمت مختلف البرامج السكنية المنجزة لحد الآن في خفض نسبة شغل السكنات التي انتقلت من 60ر6 شخص في المسكن الواحد سنة 1999 إلى 13ر6 سنة 2009 و يرتقب أن تصل إلى 20ر5 و أقل من ذلك مع تجسيد البرامج السكنية المذكورة .