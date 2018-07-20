وأوضح ذات المصدر أن درجات الحرارة القصوى قد تصل أو تتعدى 48 درجة بكل من شمال تمنراست, أدرار, الوادي و ورقلة, وهذا طيلة صلاحية هذه النشرية التي ستستمر الى غاية السبت 21 يوليو 2018 في حدود الساعة التاسعة ليلا.
استمرار موجة الحرارة على منطقة الواحات والصحراء الوسطى (ديوان)
أدرج يـوم : الجمعة, 20 تموز/يوليو 2018 16:33 الفئـة : جهـوي قراءة : 20 مرات
الجزائر- أعلن الديوان الوطني للإرصاد الجوية في نشرية خاصة له يوم الجمعة عن استمرار موجة الحرارة على مستوى منطقة الواحات والصحراء الوسطى وهذا الى غاية ليلة غد السبت.
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