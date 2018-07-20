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استمرار موجة الحرارة على منطقة الواحات والصحراء الوسطى (ديوان)

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تموز/يوليو 2018 16:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات

الجزائر- أعلن الديوان الوطني للإرصاد الجوية في نشرية  خاصة له يوم الجمعة عن استمرار موجة الحرارة على مستوى منطقة الواحات   والصحراء الوسطى وهذا الى غاية ليلة غد السبت.

وأوضح ذات المصدر أن درجات الحرارة  القصوى قد تصل أو تتعدى 48 درجة بكل من  شمال تمنراست, أدرار, الوادي و ورقلة, وهذا طيلة صلاحية هذه النشرية  التي  ستستمر الى غاية السبت 21 يوليو  2018  في حدود الساعة التاسعة ليلا.

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استمرار موجة الحرارة على منطقة الواحات والصحراء الوسطى (ديوان)
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تموز/يوليو 2018 16:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

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