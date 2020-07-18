تيزي وزو تحتل للعام العاشر على التوالي المرتبة الأولى في الترتيب الوطني لنسب النجاح للبكالوريا بأكثر من 69 بالمائة

وعاد أحسن معدل على مستوى الولاية لهذه الدورة إلى التلميذة قبايلي لينة من ثانوية محمد دحماني ببوغني (شعبة رياضيات) بمعدل 68ر18 في حين حققت المرتبة الثانية بلقاسم لينا من ثانوية فاطمة نسومر بتيزي وزو بمعدل 17ر18. أما المرتبة الثالثة بذات الولاية فكانت من نصيب وهاب أمين من ثانوية العدلاني محمد من معاتقة بمعدل 12ر18, حسبما أشار إليه المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية, محمد تشابونت.
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وتحصل 8 تلاميذ ممن نجحوا في البكالوريا على معدلات تفوق 20/18 في حين أحرز 69 تلميذا معدلات تفوق 20/17.
أما بخصوص ترتيب الثانويات فجاءت ثانوية عمار تومي بتيقزيرت في المرتبة الاولى بنسبة 33ر94 بالمائة متبوعة بثانوية بني زمنزر (77ر89 بالمائة) ثم ثانوية ديواني محمد بمعقودة (22ر89).
من جهة أخرى أثنى كل الاساتذة ومسؤولو المؤسسات واطارات القطاع وذا التلاميذ وأولياؤهم على هذه النتائج التي تترجم المجهودات التي بذلتها الاسرة التربوية.