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حرائق الغابات: تضرر اكثر من 460 هكتار منذ مطلع شهر يونيو (المديرية العامة للغابات)

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تموز/يوليو 2018 14:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات

الجزائر-  تسببت حرائق الغابات في اتلاف مساحة 462 هكتارو ذلك في الفترة الممتدة بين الفاتح يونيو الى غاية 18 يوليو2018, حسب حصيلة للمديرية العامة للغابات.

و اوضحت المديرية العامة للغابات في حصيلتها انه خلال الفترة الممتدة بين الفاتح يونيو و ال18 يوليو تم تسجيل 136 حريق شمل مساحة اجمالية تقدر ب462 هكتار موزعا بين 328 هكتار من الغابات و 52 هكتارا من الاحراش و 82 هكتارا من الادغال اي بمعدل 3 حرائق يوميا و مساحة 3.39 هكتار لكل حريق.

و في نفس الفترة من سنة 2017 تم تسجيل 821 حريق اتى على مساحة اجمالية قدرت ب6.276 هكتار منها 1.746 هكتار من الغابات.

اما المناطق الثلاث الاكثر تضررا من حرائق الغابات فهي الشرق (363 هكتارا و 34 حريقا) و الغرب (61 هكتارا و 44 حريقا) و الوسط (38 هكتارا و 58 حريقا).

كما تجدر الاشارة الى انه خلال الاسبوع الممتد بين 12 و 18 يوليو تم تسجيل 72 حريقا شمل مساحة اجمالية تقدر ب97 هكتارا اي 31 هكتارا من الادغال و 42 هكتارا من الاحراش و 25 هكتارا من الغابات اي بمعدل 10 حرائق يوميا و مساحة 1.34 هكتار للحريق.

و اضافت المديرية العامة للغابات ان جهاز الواقية و مكافحة حرائق الغابات الذي تم وضعه منذ الفاتح يونيو 2018 سيتم الاستمرار فيه الى غاية نهائية الحملة التي سيتمم في 31 اكتوبر المقبل.

و بسبب الاخطار المستمرة خلال هذا الفصل وجهت المديرية نداء للموطنين سيما سكان الجوار بالتحلي بمزيد من اليقظة و المساهمة في مخطط الانذار و الوقاية.

كلـمات مفتـاحيــة :
حرائق الغابات: تضرر اكثر من 460 هكتار منذ مطلع شهر يونيو (المديرية العامة للغابات)
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تموز/يوليو 2018 14:46     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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