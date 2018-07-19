تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لمجلس قضاء تيبازة

تيبازة- تم يوم الخميس تنصيب, حسين ناصف, نائبا جديدا لمجلس قضاء تيبازة خلفا لإبراهيم خرابي في جلسة علنية ترأستها رئيسة مجلس قضاء تيبازة فتيحة بوخرصة بحضور وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح.

و ترأست رئيسة مجلس قضاء تيبازة السيدة بوخرص الجلسة في مراسيم رسمية وفقا لأحكام المادة 5 من القانون الاساسي للقضاة في إطار الحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

و بالمناسبة أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد لوح أن "رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء حرص على تعيين إطارات في هذا المستوى ممن يتوسم فيهم القدرة على التطوير و التجديد و مواصلة مسار إصلاح العدالة".

و أضاف ان "العنصر البشري يعد من بين الركائز الخمسة التي تشكل المحاور الرئيسية لمسار إصلاح العدالة مبرزا ان تطوير الموارد البشرية تبقى قائمة لمسايرة تطورات و حاجيات قطاع العدالة و ما تتطلبه من إحداث من المزيد من الاصلاحات.