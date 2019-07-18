تيزي وزو: أكثر من 30 حفلا في القرى لتنشيط موسم الاصطياف

تيزي وزو- نظم أكثر من 30 حفلا في القرى التابعة لعدة بلديات بولاية تيزي وزو لتنشيط موسم الاصطياف و ترقية السياحة التضامنية و الجبلية.

و تشكل كل صيف هذه الحفلات, التي ينظمها القرويين, فسيفساء جميلة و تبرز مميزات كل منطقة سواء على المستوى الثقافي أو الفلاحي أو التقليدي أو غيره مبينة المنتوج المحلي بكل جماله و تنوعه.

و تبرز هذه التظاهرات الموروث الغني للولاية على غرار زربية آث هشام و الفخار التقليدي لآث خير و معاتقة و حلي آث يني و النباتات الطبية لمزقان و التين الشوكي للساحل و تين لمسلا و عسل بوزقان و غيرها.

وأوضح المدير المحلي للسياحة, رشيد غدوشي, أن الهدف الأول من هذه الاحتفالات هو ترقية و بيع المنتجات المحلية , حيث تجلب هذه التظاهرات أعدادا هائلة من الزوار تصل إلى غاية عشرات الآلاف في بعض المهرجانات كمهرجان الفخار لمعاتقة و حفل الحلي التقليدية لآث يني , كما تعد فرصة لاكتشاف القرى التي تحتضنها و عاداتها و مناظرها الطبيعية و ترقية السياحة الجبلية.

و أضاف ذات المتحدث أن هدف مديريته هو أن تنظم كل قرية حفل محلي يسمح لها بزيادة الزيارات للمواقع و المناطق التي تضمها الولاية, لافتا إلى أن هذا "سيسمح للحرفيين و القرويين أيضا ببيع منتوجاتهم و للقرى بإظهار قدراتها السياحية و التقليدية ".

وتعد مسابقة رابح عيسات لأنظف قرية أيضا, التي ينظمها المجلس الشعبي الولائي, نقطة ايجابية أخرى للسياحة المحلية لان المشاركين فيها يضاعفون جهودهم لتزيين قراهم من خلال تنظيفها و وضع نظام الفرز و الاسترجاع و إعادة رسكلة النفايات و تجميل و إعادة تهيئة الساحات العمومية و النافورات و المساحات الخضراء.

و تجلب مسابقة رابح عيسات لأنظف قرية , التي تنظمها هذه القرى التي تحتضن أيضا هذه التظاهرات الثقافية, على غرار تيفردود التي فازت بالمسابقة سنة 2017 و التي تحتضن انطلاقا من اليوم الخميس مهرجان "احكي-فنون" , العديد من الزوار الفضوليين لاكتشاف هذا التضامن القروي في مجال الحفاظ على البيئة مع الاستمتاع من التنشيط الموجود في هذه الحفلات و المهرجانات المنظمة.