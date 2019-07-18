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تيزي وزو: أكثر من 30 حفلا في القرى لتنشيط موسم الاصطياف

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تموز/يوليو 2018 17:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

تيزي وزو- نظم أكثر من 30 حفلا في القرى التابعة لعدة  بلديات بولاية تيزي وزو لتنشيط موسم الاصطياف و ترقية السياحة التضامنية و  الجبلية.

و تشكل كل صيف هذه الحفلات, التي ينظمها القرويين, فسيفساء جميلة و تبرز  مميزات كل منطقة سواء على المستوى الثقافي أو الفلاحي أو التقليدي أو غيره  مبينة المنتوج المحلي بكل جماله و تنوعه.

و تبرز هذه التظاهرات الموروث الغني للولاية على غرار زربية آث هشام و الفخار  التقليدي لآث خير و معاتقة و حلي آث يني و النباتات الطبية لمزقان و التين  الشوكي للساحل و تين لمسلا و عسل بوزقان و غيرها.

وأوضح المدير المحلي للسياحة, رشيد غدوشي, أن الهدف الأول من هذه الاحتفالات  هو ترقية و بيع المنتجات المحلية , حيث تجلب هذه التظاهرات أعدادا هائلة من  الزوار تصل إلى غاية عشرات الآلاف في بعض المهرجانات كمهرجان الفخار لمعاتقة و  حفل الحلي التقليدية لآث يني , كما تعد فرصة لاكتشاف القرى التي تحتضنها و  عاداتها و مناظرها الطبيعية و ترقية السياحة الجبلية.

و أضاف ذات المتحدث أن هدف مديريته هو أن تنظم كل قرية حفل محلي يسمح لها  بزيادة الزيارات للمواقع و المناطق التي تضمها الولاية, لافتا إلى أن هذا  "سيسمح للحرفيين و القرويين أيضا ببيع منتوجاتهم و للقرى بإظهار قدراتها  السياحية و التقليدية ".

وتعد مسابقة رابح عيسات لأنظف قرية أيضا, التي ينظمها المجلس الشعبي الولائي,  نقطة ايجابية أخرى للسياحة المحلية لان المشاركين فيها يضاعفون جهودهم لتزيين  قراهم من خلال تنظيفها و وضع نظام الفرز و الاسترجاع و إعادة رسكلة النفايات و  تجميل و إعادة تهيئة الساحات العمومية و النافورات و المساحات الخضراء.

و تجلب مسابقة رابح عيسات لأنظف قرية , التي تنظمها هذه القرى التي تحتضن  أيضا هذه التظاهرات الثقافية, على غرار تيفردود التي فازت بالمسابقة سنة 2017  و التي تحتضن انطلاقا من اليوم الخميس مهرجان  "احكي-فنون" , العديد من الزوار  الفضوليين لاكتشاف هذا التضامن القروي في مجال الحفاظ على البيئة مع الاستمتاع  من التنشيط الموجود في هذه الحفلات و المهرجانات المنظمة.

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تيزي وزو: أكثر من 30 حفلا في القرى لتنشيط موسم الاصطياف
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تموز/يوليو 2018 17:07     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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