تدمير مخبأ للإرهابيين بعين الدفلى وقنبلة يدوية بسكيكدة

الجزائر- دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأربعاء بعين الدفلى مخبأ للإرهابيين فيما دمرت مفرزة أخرى قنبلة تقليدية الصنع بسكيكدة ، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بضواحي عين الدفلى /ن.ع.1، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 18 جويلية 2018، مخبأ (01) للإرهابيين يحوي كمية من المواد الغذائية، فيما دمرت مفرزة أخرى قنبلة (01) تقليدية الصنع بسكيكدة/ن.ع.5 ".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وإثر دورية استطلاعية بمنطقة بني ونيف الحدودية بولاية بشار/ن.ع.3، ضبط حراس الحدود (62،45) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين حجز حراس السواحل (1،02) كيلوغرام من نفس المادة بالغزوات/ن.ع.2.

في سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام/ن.ع.6، مهربا (01) وحجزت مركبة (01) رباعية الدفع و(4،85) طن من المواد الغذائية، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصين بحوزتهما (03) بنادق صيد بدون وثائق بالإضافة إلى كمية من الخراطيش والبارود بتيارت/ن.ع.2.