تيبازة: هلاك شخصين و إصابة 6 آخرين في حادث اصطدام سيارتين بأحمر العين 

تيبازة - لقيت أم وابنتها حتفهما و أصيب 6 أشخاص آخرين في حادث اصطدام سيارتين سياحيتين وقع مساء أمس الثلاثاء بأحمر العين جنوبي تيبازة، حسب علم اليوم الأربعاء لدى مصالح الدرك الوطني.

و وقع الحادث بسبب اصطدام سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس بحوش خمسة شهداء على مستوى الطريق الولائي الرابط بين سيدي راشد و مدينة أحمر العين، حسب ما افادت به ل/وأج المكلفة بالإعلام لدى مجموعة الدرك الوطني، الملازم الأول بوزيان ياسمين.

وكانت على متن السيارة، التي كانت تقل عائلة كاملة الأم البالغة من العمر 54 سنة حيث توفيت في عين المكان جراء إصابة على مستوى الرأس و هلكت إبنتها (20سنة) متأثرة بجروح خطيرة بمستشفى أحمر العين، فيما يخضع الأب و إبنه للعلاج، حسب ذات المصدر.

و أصيبت عائلة ثانية تتكون من أربعة أفراد كانت على متن سيارة سياحية أخرى بجروح وصفت بالخفيفة ,حيث خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

و تعود أسباب الحادث - حسب التحقيقات الأولية - إلى فقدان السيطرة على المقود بسبب تهاون سائق إحدى السيارتين في منعرج خطير ما تسبب في انحرافها على الطريق و اصطدامها بسيارة أخرى.