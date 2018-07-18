Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيبازة: هلاك شخصين و إصابة 6 آخرين في حادث اصطدام سيارتين بأحمر العين 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تموز/يوليو 2018 12:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

تيبازة - لقيت أم وابنتها حتفهما و أصيب 6 أشخاص آخرين في حادث اصطدام سيارتين سياحيتين وقع مساء أمس الثلاثاء بأحمر العين جنوبي تيبازة، حسب علم اليوم الأربعاء لدى مصالح الدرك الوطني.

و وقع الحادث بسبب اصطدام سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس بحوش خمسة شهداء على مستوى الطريق الولائي الرابط بين سيدي راشد و مدينة أحمر العين، حسب ما افادت به ل/وأج المكلفة بالإعلام لدى مجموعة الدرك الوطني، الملازم الأول بوزيان ياسمين. 

وكانت على متن السيارة، التي كانت تقل عائلة كاملة الأم البالغة من العمر 54 سنة حيث توفيت في عين المكان جراء إصابة على مستوى الرأس و هلكت إبنتها  (20سنة) متأثرة بجروح خطيرة بمستشفى أحمر العين، فيما يخضع الأب و إبنه للعلاج، حسب ذات المصدر.

و أصيبت عائلة ثانية تتكون من أربعة أفراد كانت على متن سيارة سياحية أخرى بجروح وصفت بالخفيفة ,حيث خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاجات الضرورية.

و تعود أسباب الحادث - حسب التحقيقات الأولية - إلى فقدان السيطرة على المقود بسبب تهاون سائق إحدى السيارتين في منعرج خطير ما تسبب في انحرافها على الطريق  و اصطدامها بسيارة أخرى.

كلـمات مفتـاحيــة :
تيبازة: هلاك شخصين و إصابة 6 آخرين في حادث اصطدام سيارتين بأحمر العين 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 تموز/يوليو 2018 12:41     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.07.18

بكالوريا: التسجيلات الجامعية تنطلق من 26 يوليو

18.07.18

الوثائق الإدارية: تسهيلات جديدة للمواطنين المولودين و المقيمين بالخارج

18.07.18

الخدمة الوطنية: تسوية وضعية المواطنين البالغين 30 سنة فما فوق تتواصل في ظروف جيدة  

18.07.18

التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ينظم في سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة ندوة حول قانون…

18.07.18

تشكيل مجموعة برلمانية ايطالية للصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي  

18.07.18

تيبازة: هلاك شخصين و إصابة 6 آخرين في حادث اصطدام سيارتين بأحمر العين 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

18.07.17

الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون يوم الخميس المقبل

18.07.16

البوليساريو تدين بشدة القرار الغير قانوني لمجلس الاتحاد الأوروبي

18.07.17

رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك القضاء

18.07.16

بدوي يشيد بـ "النتائج الإيجابية" للدورة الـ6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية

18.07.17

استغلال غير شرعي للشواطئ : محكمة شرشال تدين خمسة أشخاص بسنتين حبس نافذة

18.07.17

جمعية اللجان الوطنية الأولمبية بإفريقيا تكرم الوزيرين حطاب وفرعون بالجزائر العاصمة