تيزي وزو: دخول حيز الخدمة الشق الرابط بالطريق السريع شرق-غرب

تيزي وزو- أشرف يوم الخميس الوالي محمد بودربالي بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال56 لعيدي الاستقلال والشباب على عملية دخول المنفذ إلى الطريق السريع شرق غرب والذي يربط ولايات تيزي وزو و البويرة، حيز الخدمة.

ويمتد هذا المحور على مسافة 2 كيلومتر ليضاف إلى الطريق الاجتنابية شمالا، ويشكل جزء من شق أول يمتد على 10 كيلومترات من هذا المحور وبطول إجمالي قدره 48 كيلومتر حتى الجباحية ببلدية عمار، في ولاية البويرة.

وحسبما ما تمت الإشارة إليه، فقد خصص لانجازه غلاف مالي قدره 63 مليار دينار.

وذكر الوالي بأهمية هذا المشروع الهيكلي "الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية" التي تتميز بأكثف شبكة طرقات على المستوى الوطني.

كما ألح المسؤول، في حديثه لمجموعة المؤسسات الجزائرية التركية المكلفة بإنجازه على ضرورة رفع وتيرة العمل لأجل تسليم هذا الجزء الأول المقدر ب10 كيلومتر في 20 أغسطس القادم.

وفي حديثه على هامش الزيارة التفقدية لوضعية المشاريع الهيكلية الأخرى، لاحظ السيد بودربالي أن كل القطاعات تعرف نشاطا مكثفا بفضل المشاريع المسجلة في الولاية طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وفي هذا الصدد، أعلن الوالي أن مركز مكافحة السرطان الذي يوشك على الانتهاء من انجازه في مدينة ذراع بن خدة سيكون جاهزا خلال أشهر وأن المصعد الهوائي بمدينة تيزي وزو سيدخل حيز الخدمة بنهاية السنة أو على أقصى تقدير في الثلث الأول من عام 2019.

وفي قطاع التربية، سيتم استقبال عديد المؤسسات التربوية بكل أطوراها عند الدخول المدرسي القادم في حين إن سيتم تسليم 2700 مقعد بيداغوجي الجاري انجازها في القطب الجامعي تامدا مع بداية الدخول الجامعي القادم.

وفيما يتعلق بالربط بالغاز الطبيعي، أوضح رئيس الهيئة التنفيذية المحلية أن هدف الولاية لعام 2019 يتمثل في ربط حوالي 40 ألف منزل بهذه الطاقة، مذكرا بربط ما يزيد عن 33 ألف منزل بالغاز الطبيعي في عام 2018.

وأضاف المسؤول أن ولاية تيزي وزو قد حققت قفزة نوعية في مجال إدخال الغاز الطبيعي الذي وصل حتى إلى القرى النائية على أعالي جرجرة.

وفي نهاية انجاز هذه المشاريع التي استفادت منها الولاية، تجاوزت نسبة الربط بالغاز الطبيعي ال98 في المائة، موضحا ان الولاية قد بلغت نسبة 99 في المائة فيما يخص ايصال الكهرباء إلى الارياف.

وعمد والي الولاية خلال زيارته إلى تدشين و إطلاق عديد المشاريع ذات المنفعة العمومية المتعلقة خصوصا بقطاعات الصحة والشباب والثقافة والطاقة و الأشغال العمومية لصالح مواطني بلديات كل من مشطراس وأسي يوسف وبوغني في الجزء الجنوبي من الولاية، وهي منطقة تعرف تخلفا في التنمية بسبب العشرية السوداء.

وطمن الوزير بأن الدولة تجند سنويا الوسائل الضرورية من أجل انماء المنطقة وتحسين مستوى معيشة سكانها.