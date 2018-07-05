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قسنطينة: فتح جزئي لحديقة باردو بوسط المدينة

  أدرج يـوم : الخميس, 05 تموز/يوليو 2018 14:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات

قسنطينة - تم يوم الخميس فتح حديقة باردو بوسط مدينة  قسنطينة بشكل جزئي بحضور السلطات المحلية المدنية و العسكرية و ذلك بمناسبة  الاحتفالات بالذكرى المزدوجة الـ56 لعيدي الاستقلال والشباب حسب ما لوحظ.

واستنادا لما ورد في شروحات قدمت بعين المكان لوالي قسنطينة عبد السميع  سعيدون فإن هذه الحدية التي تتربع على مساحة إجمالية ب 65 هكتارا تم فتح جزء  منها على 14 هكتارا بجهتها الغربية و ذلك بعد إعادة إسكان أكثر من 4 آلاف  عائلة كانت تقطن بأكواخ قصديرية بذات الموقع.

وقد تم تعيين مؤسسة تهيئة وصيانة المساحات الخضراء لبلدية قسنطينة‎ لتسيير  هذا المرفق المرشح لاحتضان نشاطات علمية طول السنة من خلال إبرام اتفاقية مع  جامعة قسنطينة1 الإخوة منتوري.

وتضم هذه الجهة من الحديقة العديد من المنشآت و التي دخلت حيز الخدمة على  غرار فضاءات للراحة و اللعب خاصة بالأطفال وكافتيريا و مطعم و دار البيئة  مطاطلة الطاهر ومركز للشرطة وحظيرة لركن السيارات بالإضافة إلى مشتلة في طور  الإنجاز موجهة لتدعيم الغطاء النباتي للحديقة فيما تجري كذلك أشغال استكمال  إنجاز مسبح.

من جهة أخرى أقيم بمناسبة الاحتفالات بعيدي الاستقلال و الشباب معرض لمنتجات  الصناعات التقليدية و ذلك ببهو دار الثقافة مالك حداد إلى جانب عرض مختلف  الإنجازات التي تحققت بولاية قسنطينة في مختلف القطاعات على غرار الفلاحة و  الصحة و التهيئة العمرانية و السكن بالإضافة إلى تكريم 10 مجاهدين و 3 أعوان  للحرس البلدي و كذا 17 رياضيا.

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: فتح جزئي لحديقة باردو بوسط المدينة
  أدرج يـوم : الخميس, 05 تموز/يوليو 2018 14:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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