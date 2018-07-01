موجة حر شديدة تميز العديد من ولايات جنوب الوطن يومي الأحد والاثنين

و أشار ذات المصدر إلى أنه "اثر موجة الحر الشديد التي ستميز ولايات جنوب الوطن خلال الساعات المقبلة من المتوقع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة قد تبلغ محليا أو تفوق 48 درجة في العديد من ولايات الوطن خلال يومي 1 و 2 يوليو على أقل تقدير".
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و تتمثل الولايات المعنية في بسكرة و الوادي و ورقلة و جزء من شرق غرداية و أدرار و شمال تمنراست, حسب ذات المصدر.
كما نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد خريطة لليقظة تعلن عن تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة في أربع ولايات لشرق الوطن (برج بوعريريج و سطيف و خنشلة و تبسة).
و نشر الديوان أمس السبت خريطة لليقظة تخص ارتفاع درجات الحرارة في 17 ولاية من شرق وجنوب الوطن ستدوم إلى غاية يوم غد الاثنين.